La CNDH y la ACNUR recorrerán ruta de migrantes para mejorar su protección

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para mejorar la protección de los migrantes en tránsito y los solicitantes de refugio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de los Derechos Humanos (CCPDH), y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) realizarán una visita a la ruta migratoria del norte, que abarca Belice, Guatemala y México.

El principal objetivo es elaborar un estudio que muestre la realidad de la población que huye de El Salvador, Guatemala y Honduras hacia México y países de Centroamérica.

También se busca evaluar los sistemas de protección existentes para estas poblaciones y evidenciar los perfiles de las personas, las causas de salida de sus países de origen, así como los retos a los que se enfrentan durante el tránsito y en los países de destino.

Otro de los temas es la asistencia humanitaria que ofrecen las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos y la comunidad internacional para la población en tránsito y, para solicitantes de asilo.

Así como la respuesta diferenciada que hay para grupos vulnerables como las personas de la diversidad sexual, personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados.

Como resultado de la visita, la CNDH y el CCPDH en conjunto con ACNUR publicarán en 2019, un informe con recomendaciones a los Estados para mejorar la protección a los migrantes en tránsito y los solicitantes de refugio.

La visita iniciará en la ciudad de Belice, para seguir a Belmopán cruce de frontera con Guatemala por Melchor de Mencos, y de allí cruce de frontera con México por Corozal, en Chiapas.

Entre los albergues que serán visitados son: Help for Progress Ltd., de Belice, La Casa del Migrante Bethania del Vicariato Apostólico de Petén, en Guatemala.

La visita a la ruta migratoria es una acción que implementa la Carta Compromiso firmada, en mayo de 2017, entre la CNDH y el CCPDH.