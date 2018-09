Legislatura mexiquense pide a Del Mazo “abrir un espacio de diálogo” con familiares de desaparecidos

TOLUCA, Edomex (apro).- La Legislatura mexiquense aprobó un exhorto al gobernador Alfredo del Mazo “para que abra un espacio de diálogo con los colectivos de familias de personas desaparecidas y atienda sus inquietudes”.

El punto de acuerdo fue planteado por la morenista Mariana Uribe, y todas las bancadas se adhirieron.

La legisladora precisó que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas revela que el Estado de México es la entidad con el mayor número de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas del país, al acumular 20% del total de los casos.

De 35 mil 424 personas desaparecidas en México a enero de este año, 8 mil 987 son mujeres de todas las edades, y de éstas, mil 790 casos se registraron en territorio mexiquense.

El porcentaje de mujeres desaparecidas a nivel nacional es de 25%, pero en el Estado de México asciende a 46%. “Esto quiere decir que el número de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas en nuestro estado es casi dos veces superior que en otros estados de la República”, dijo Uribe.

De acuerdo con información difundida por el diario británico ‘The Guardian’, entre 2011 y 2012 en el Estado de México mil 258 niñas y mujeres fueron reportadas como desaparecidas. De esa cifra, 53% tenía entre 10 y 17 años de edad.

“El gobierno no sólo ignora el tema, sino se vuelve cómplice por omisión, lo cual ha hecho que la población se acostumbre a esta realidad, cuando lo que tenemos que hacer es exigir verdad y justicia”, lamentó el diario.

Añadió: “Las autoridades mexiquenses son incapaces de dar seguimiento a las investigaciones de personas desparecidas; por ello, los familiares y diversas organizaciones civiles, en la mayoría de los casos se han dado a la tarea de salir a las calles, a las carreteras y a cada rincón del país a buscar a los suyos”.

Uribe Bernal convocó a sus compañeros de bancada a sensibilizarse, solidarizarse y apoyar el gran reto que significa para los familiares la desaparición de hijos, padres, hermanos, esposos.

Miguel Sámano, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), justificó que el fenómeno no es exclusivo de la entidad, sino un lastre a nivel país, y anticipó que en los próximos días Del Mazo Maza sostendrá un encuentro con instituciones que intervienen en la atención a familiares de personas desparecidas. Después instalará una mesa de trabajo para fortalecer la agenda estatal en materia de desaparición, apuntó.

De igual manera, explicó que la administración estatal ha implementado diversas acciones para atajar el fenómeno, entre ellas la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México para dar seguimiento a estos casos, y destacó que el mandatario estatal ordenó la atención permanente a familiares de desaparecidos.

En respuesta, la morenista Beatriz García pidió no engañar al pueblo con dobles discursos, pues la problemática esgrimida, dijo, no representa un juego. Sostuvo que la Alerta por Violencia de Género (AVG) decretada a mediados de 2015 en 11 municipios mexiquenses no ha dado resultados y las autoridades ni siquiera se han preocupado por una rendición de cuentas.

Su correligionario Max Correa lamentó que el tricolor pinte la entidad como “Delmazolandia” y pretenda “lavarle la cara no a alguien, sino a una cruda realidad”.

El también morenista Faustino de la Cruz cuestionó: “¿Quién se siente seguro en el Estado de México?”. Dijo que para palpar el clamor de justicia bastaría con caminar Ecatepec, y acusó que al día de hoy el gobierno estatal ni escucha ni da resultados, como asegura en la propaganda de su primer informe.

Su correligionaria Berenice Medrano acusó que la alocución priista está “disfrazada de mentiras” y exigió “no más discursos vacíos, queremos que trabajen, queremos resultados”. También lamentó el despilfarro de recursos públicos en espectaculares para “echar mentiras”, y reprobó la insensibilidad de funcionarios protegidos por escoltas.

Uno más de Morena, Gabriel Gutiérrez Cureño, calificó de cinismo, desfachatez y desvergüenza el discurso tricolor. “Se nos ha venido a decir que ha avanzado. Viven en un Estado de México irreal, no lo conocen. Es natural, son parte del sistema que nos ha llevado a la degradación que hoy vivimos, los invito a Ecatepec”, lanzó.

Alberto Couttolenc, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pidió no politizar el tema ni sacar tajada política. Dijo que confiaba en la sensibilidad del gobernador y apeló a que los espacios abiertos lleguen a buen puerto y abonen al pronto rescate de las víctimas.