Reportan sismo magnitud 7.5 en Indonesia y tsunami en la ciudad de Palu

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un sismo magnitud 7.5 se registró este viernes en la isla de Célebes, localizada en el centro de Indonesia, confirmó el Servicio Geológico de Estados Unidos; dicho movimiento ocurrió horas después de un primer terremoto magnitud 6.1 registrado en la misma zona.

Minutos después del segundo sismo se registraron dos réplicas magnitud 5.8 y 5.4, respectivamente.

Aunque había sido descartada una alerta de tsunami, el segundo sismo provocó un oleaje de entre metro y medio y dos metros en la ciudad de Palu, Indonesia.

Another view of the major tsunami reported to have hit Palu, Indonesia after M 7.5 earthquake today, Sept 28! Report: Alerta Roja pic.twitter.com/rnUgTpuFqf

