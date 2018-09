En Morelos: Graco presume “logros” de su gobierno; Cuauhtémoc lo llama “cínico”

CUERNAVACA, Mor., (proceso.com.mx).- El todavía gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido, se despidió en un video de los morelenses en el último día de su gobierno; mientras que el mandatario electo, Cuauhtémoc Blanco Bravo, lo llamó “mentiroso” y exhibió los pendientes que le hereda.

En un video difundido a través de redes sociales, en las últimas horas de su mandato, el perredista tabasqueño aseguró que Morelos “avanzó con su gobierno” y abatió un retraso que tenía por los últimos 20 años.

Sostuvo que tuvo un “crecimiento histórico” en economía con un 4.8%, además, volvió a presumir el programa de Beca Salario para estudiantes de secundaria a universidad.

Luego anunció: “No asistiré al evento de transición del gobierno del Estado de Morelos este primero de octubre, no estaré ahí en virtud del lenguaje grosero y de enfrentamiento que persiste en contra mía y de quienes me acompañaron durante mi gobierno. Ese lenguaje no lo puede tener un gobernador. No puede conducirse de esa manera. Yo no lo comparto y creo que muchos de ustedes tampoco”.

Insistió en el hecho de que dejó al próximo gobierno, un presupuesto de cinco mil 800 millones de pesos para terminar el año, lo que aseguró, servirá para “cumplir con todos los compromisos”.

“No hay pretexto para no cumplir”, sostuvo.

Dijo también que respecto de la enorme deuda que deja, sólo le exigirá 200 millones de pesos al año al gobierno, aunque no aclaró durante cuánto tiempo. Finalmente reconoció que no se cumplieron las expectativas en materia de seguridad.

En respuesta, Blanco Bravo, quien asumirá el gobierno de Morelos mañana, lamentó el mensaje “lleno de mentiras” y llamó “cínico” al mandatario saliente.

Le recordó las “obras de mala calidad” de su gobierno y la crisis sin precedentes en la que deja a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), que cumplió prácticamente dos semanas en huelga.

“Lamento profundamente el mensaje transmitido por el señor Graco Ramírez, que se caracteriza por estar lleno de mentiras y que, con un tono cínico, habla de transparencia en el estado que guarda su administración manejando cifras positivas en las diferentes áreas a su cargo”, dijo el exseleccionado mexicano.

“Se le pidió a él y a su equipo de trabajo que realizaran la entrega públicamente si no existía nada que ocultar, pero escudándose en leyes que creó a modo salió huyendo de sus obligaciones”, dijo en alusión a los obstáculos que puso para realizar el proceso de transición, para lo cual incluso hizo una modificación legal.

“El señor no deja de hablar de logros federales como si fueran propios, tal es el caso del programa Beca Salario y la construcción del Auditorio Teopanzolco, pero no menciona todas las deudas que dejará sin pagar ni el estado de abandono y miseria en el que deja a todo Morelos”, lamentó.

“Es más que evidente la molestia e inconformidad que dejó su actuación como mandatario por parte de los morelenses, que se reflejó en los resultados de las elecciones del primero de julio, donde los ciudadanos dijeron ‘no más de lo mismo’ y dejaron al PRD en las últimas posiciones y no es para menos si vemos todas las denuncias de desvíos y abusos cometidos por Ramírez Abreu y sus más allegados colaboradores”, aseguró.

“Su sexenio se recordará por obras de mala calidad a precios muy elevados; por dejar a la UAEM con una de sus peores crisis; por la retención de recursos; por abandonar a los afectados del sismo que a más de un año de la tragedia muchos de ellos siguen viviendo en la calle a pesar de los préstamos millonarios que se aprobaron para subsanar los daños, por la inseguridad; y por la crisis que atraviesa el Estado en materia de desarrollo económico”, enlistó.

“Sin embargo, el primero de octubre iniciaremos con auditorías buscando conocer la realidad de las finanzas del Estado y con base en hechos traeremos justicia a los morelenses, porque ese es mi compromiso con los morelenses y lo voy a cumplir”, advirtió Cuauhtémoc Blanco.