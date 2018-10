El nuevo gobierno de Yucatán “no pensará en unos en detrimento de otros”: Vila Dosal

MÉRIDA, Yuc. (apro).- El panista Mauricio Vila Dosal asumió este lunes el cargo de gobernador para el período 2018-2024, en una sesión solemne donde llamó a la unidad y reconciliación de todos los yucatecos.

El nuevo mandatario se comprometió a gobernar con transparencia, abrir espacios a la ciudadanía en la toma de decisiones y combatir la corrupción e impunidad.

Acompañado de su antecesor, el priista Rolando Zapata Bello, con quien caminó desde el Palacio de la Música, Vila Dosal ingresó a las 12:20 al teatro de la ciudad “José Peón Contreras”, que fue habilitado como sede alterna del Congreso, para cumplir el protocolo legal de su asunción.

Desde ahí, en su primer mensaje al pueblo, el panista, quien gobernará con un Congreso dominado por el PRI y un gobierno federal encabezado por Morena, planteó que Yucatán debe aprovechar que México entrará en una nueva fase, para perfeccionar su gobierno, su economía y su sociedad.

“Nada se logrará por inercia o por esfuerzos aislados o decisiones unilaterales, todo requerirá de decisiones firmes, de unidad, diálogo, consenso, escucharnos con respeto y con voluntad para encontrar soluciones”, soltó.

Reconoció que, para avanzar en sus metas, Yucatán “necesita de todos sus liderazgos, empezando por el gobernador del estado”, y señaló que “ser líder en Yucatán es ser puente entre opiniones, entre visiones, entre anhelos y entre quienes quieren trabajar juntos”.

Su gobierno, aseguró, “no pensará en unos en detrimento de otros”, porque la fuerza del estado “no viene de la monotonía, sino de la armonía que nace de la pluralidad. Cada opinión o ideología distinta es una nota que enriquece la sinfonía social que nos define.

“La armonía, la unidad en la pluralidad democrática es algo que está en esta tierra. Aquí no hay grandes ríos que nos dividan, aquí no hay montañas inaccesibles que nos separen. En Yucatán la tierra no quiso dividirse ni poner obstáculos imposibles para la unidad de nuestro pueblo, así que sería absurdo que mujeres y hombres, partidos y grupos, sembráramos barreras que ni la geografía quiso poner”, argumentó.

De igual manera, sostuvo que en la construcción de un mejor futuro para Yucatán “no sobra nadie”, y reiteró que su gobierno trabajará “con todos aquellos que quieran aportar sus ideas y acciones para construir un Yucatán más próspero y con menos desigualdad”.

Tras destacar que “en esta casa plural y diversa cabemos todos”, se comprometió “a construir un gobierno firme, pero que escuche, gestione, concilie y resuelva”.

Admitió que la responsabilidad que asume “es grande”, porque en su administración “descansa la esperanza de los yucatecos de construir un Yucatán que tenga un mejor futuro y con más oportunidades”.

El Estado, insistió, “vive de nuevo una alternancia en el Poder Ejecutivo. Lo hace en un clima de paz, tranquilidad y respeto a la ley”, y en ese sentido agradeció la actitud de los priistas y de Zapata Bello “en esta transición democrática y las facilidades prestadas en la misma por el bien” de la entidad.

“Rescatar el sentido de la política, como la enorme oportunidad que se tiene para el servicio a los demás”, dijo.

Sostuvo que para él “la política y los cargos públicos sólo se justifican para construir el bien común”. Y para ello se declaró “libre de compromisos particulares”.

Vila Dosal garantizó “cabalmente las libertades y derechos fundamentales de todos”, y subrayó que su mandato será “eficiente, transparente, respetuoso de la ley, pero sobre todo enemigo de la corrupción y la impunidad. Ese es mi compromiso”.

También pidió dejar atrás las elecciones, y quienes no votaron por él, dijo, deben darle la oportunidad de demostrar que “se puede gobernar para todos”.

“Ahora se trata de trabajar juntos para construir el Yucatán que todos soñamos y nos merecemos. Los yucatecos se pronunciaron por un cambio, y ese cambio se va a ver y se va a sentir desde los primeros días de mi gobierno”.

El cambio, insistió, será “responsable” porque “conservará y mejorará lo que se ha hecho bien, pero al mismo tiempo, con inteligencia, innovación y eficiencia, impulsará nuevos programas y acciones de gobierno para dar a Yucatán el futuro que se merece y que puede alcanzar”.

En el evento, al que asistió el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, como representante personal del presidente Enrique Peña Nieto, y el diputado federal Zoé Robledo Abud, en representación del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, Vila Dosal se comprometió a trabajar coordinadamente y respetuosamente con ambas administraciones federales.

“Para reducir la desigualdad, la pobreza y la marginación, el próximo presidente de la República contará con el gobierno del estado de Yucatán como un aliado para combatir estos males que aquejan al pueblo yucateco”, ofreció.

Destacó que, pese a su enorme potencial, Yucatán es un estado con grandes problemas y desigualdades sociales heredadas “desde hace muchos años”, y para empezar a resolverlos, dijo, los gobiernos deben dejar de ser una carga para los ciudadanos y convertirse en “aliados de la sociedad”.

Asimismo, adelantó que en breve enviará al Legislativo una iniciativa para reformar el Código de la Administración Pública con la que pretende disminuir la burocracia para evitar duplicidad de funciones, optimizar los recursos y eficientar los servicios. Y mencionó que se recortará al menos el 20% del personal de confianza y se respetarán los derechos sindicales.

Durante el acto, en el que participó como invitada la excandidata presidencial Margarita Zavala, así como gobernadores de varios estados y partidos, el nuevo mandatario hizo espacio en su discurso para abordar el tema de la violencia de género, que marcó el fin del gobierno de su antecesor.

“En Yucatán tenemos una enorme deuda con las mujeres; los índices de violencia de género contra ellas son inaceptables”, lanzó. En consecuencia, agregó, se creará la Secretaría de las Mujeres, que absorberá y mejorará las funciones del Instituto para la Igualdad de Hombres y Mujeres.

“Este será un organismo con mayor jerarquía, mayor presupuesto, y será más eficiente para combatir este mal y promover el desarrollo pleno de las mujeres yucatecas”, explicó. También adelantó que, a petición de las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan del tema, se creará el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Además, prometió reivindicar a la comunidad maya, con la que, admitió, los yucatecos tienen una deuda histórica, y garantizó que se impulsará su desarrollo económico y se le protegerá contra la discriminación.

Al término del evento, Vila Dosal caminó hasta el palacio de gobierno para tomar posesión de su nuevo despacho.