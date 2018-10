La muerte violenta de mujeres debe investigarse, de inicio, como probable feminicidio: OCNF

COLIMA, Col. (apro).- Ningún estado del país cumple diligentemente los estándares establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el sentido de que cada caso de muerte violenta de mujeres debe investigarse de inicio como probable feminicidio, advirtió Mercedes Adriana Rubio Mendoza, asesora criminalista y forense del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Consideró que esa situación “preocupa porque hay carencias importantes en las investigaciones y si no entendemos que la perspectiva de género implica que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen como probables feminicidios, estamos evidenciando que no somos personas competentes y no estamos capacitadas”.

Mencionó que algunos estados no tienen el tipo penal adecuado, o no cuentan con un protocolo para la investigación del feminicidio, mientras que en otros es mayor el número de asesinatos de mujeres vinculados al crimen organizado o a otro ámbito, pero la problemática en algunos estados es tan grave que incluso tienen declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

“Estamos enfrentando un momento muy grave en el país, México salió muy mal evaluado y tiene una serie de recomendaciones por el Comité Cedaw y en dos años tendrá que dar respuesta sobre los hechos, si se mejoró o no, y qué políticas públicas se emplearon para dar seguimiento a esas recomendaciones”.

Rubio Mendoza visitó esta ciudad para difundir la propuesta de protocolo de investigación del feminicidio elaborada por el OCNF con base en los estándares nacionales e internacionales. Acompañada por la representante estatal de esa organización, María del Carmen García García, por la mañana se reunió con integrantes de organizaciones sociales de esta entidad y por la tarde expuso el modelo ante personal de la Fiscalía General del Estado.

En entrevista, Mercedes Rubio comentó que si bien Colima cuenta desde 2013 con un protocolo en esta materia, que considera la investigación de toda muerte violenta de mujeres como feminicidio, el problema es que esta disposición no se ha cumplido, además de que este instrumento se queda corto, pues la situación de la violencia contra las mujeres ya rebasó al protocolo,.

“Entonces es importante que se comprenda que se necesita actualizar, y que se pueda tomar en cuenta el modelo que presentaremos, para que de ahí se emitan los lineamientos para una adecuada investigación”.

La especialista indicó que Colima se encuentra en una situación grave en materia de investigación de muertes violentas de mujeres, porque no se están haciendo las diligencias que se deben hacer en el momento oportuno, lo que provoca que se pierda la oportunidad de acreditar razones de género en los asesinatos de mujeres.

De acuerdo con la experta, no es posible que en este año sólo ocho casos de asesinatos de mujeres se estén investigando como feminicidios, pero consideró que hay muchos factores que invisibilizan las razones de género y se investigan como asesinatos en contextos criminales, homicidios o suicidios, aunque muchos de ellos pueden ser feminicidios.

Aunque en la entidad ya existe un proyecto de nuevo protocolo de investigación de feminicidios, la representante del OCNF indicó que éste necesita una revisión, ya que cualquier nueva propuesta debe incluir los más altos estándares que hoy se exigen para garantizar el acceso a una vida libre de violencia, para respetar la debida diligencia, para respetar los derechos de las víctimas y que no se queden los casos en la impunidad.

Por lo tanto, subrayó, la nueva propuesta debe cumplir con la perspectiva de género, con la perspectiva interseccional, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sentencia sobre el caso de Mariana Lima, así como los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Precisó que el protocolo vigente de Colima, emitido en 2013, no incluye los estándares que hoy se requieren para que haya una buena investigación, pero la propuesta nueva tampoco incluye las diligencias mínimas básicas, lo que “es preocupante porque no se va a garantizar una investigación adecuada”.

Comentó que el OCNF tiene una propuesta que cumple con todos los estándares y se puede emitir un protocolo que sea modelo y referente para otros estados, aunque el tipo penal no está homologado en todo el país.

Dentro del actual protocolo vigente en Colima, dijo que a pesar de haber sido creado en 2013, existe un buen elemento en el sentido de que dispone que toda muerte violenta de mujer debe ser investigada como probable feminicidio, lo que era magnífico, pero no se cumple.

“Entonces, de nada sirve un protocolo que tenga estándares altos cuando en realidad no es cierto que en Colima todas las muertes violentas de mujeres se investigan de inicio como probable feminicidio”.

Además de lo anterior, expuso que el proyecto de nuevo protocolo para Colima no cumple con la consideración de diligencias específicas basadas en razones de género durante todo el actuar, como una forma de investigar, como un método que permitirá visibilizar todos los estados de discriminación y que esa permitirá acreditar las razones de género.

Refirió que todos los protocolos de la materia deben estar hechos a la luz del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, incluir todos los estándares de la SCJN, tener perspectiva de género desde el inicio de la investigación, agregar la perspectiva interseccional como una herramienta que visibilizará otro tipo de discriminaciones, establecer un comité técnico que dé seguimiento a este protocolo, privilegiar los peritajes sociales con perspectiva de género e incluir un plan metodológico de la investigación que tiene que realizar la autoridad.