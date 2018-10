Sindicalizados toman la Secretaría de Cultura por cambio de sede

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC) se apostaron a las afueras de la Secretaría de Cultura, ubicada en avenida Reforma, como parte de su protesta contra el traslado de la dependencia a Tlaxcala como lo propone el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador en su plan de austeridad.

A través de su cuenta de Twitter, advirtieron:

No nos moveremos hasta tener una respuesta favorable, no pedimos nada que no nos corresponda, ¡Unidos y Organizados, Venceremos! pic.twitter.com/arIRPjGRyn

— Sector Admistración Central y D. A. SNDTSC (@sndtsc) 10 de octubre de 2018