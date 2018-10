Alcalde de Campeche firma suspensión laboral de líder sindical; si hay que indemnizarlo, “yo lo pago”, dice

CAMPECHE, Cam., (apro).- Reacio a ceder a la presión de uno de los dos sindicatos del ayuntamiento, que desde ayer se plantaron por tiempo indefinido en el palacio municipal, el alcalde Eliseo Fernández Montúfar anunció la suspensión laboral del dirigente del gremio, Manuel Bonilla Carrillo.

“¡Caliente, encabronado!”, por la inesperada reacción del munícipe, el dirigente estatal del Sindicato de los Tres Poderes, José del Carmen Urueta Moa, advirtió a Fernández Montúfar, que su gremio le dará “¡con todo, hasta con la cubeta!”.

Y adelantó que de todas las regiones del estado, y “hasta de Quintana Roo, y de donde sea necesario”, porque son “un sindicato muy grande”, llegarán agremiados de los Tres Poderes para respaldarlo, porque el edil está violando sus derechos laborales.

“¡Que chingue a su madre Eliseo Fernández!”, remató Bonilla, y advirtió que tras su despido, encabzaraá a los trabajadores de base y a los eventuales que quedaron desempleados en la transición gubernamental del ayuntamiento.

“A mí, él no puede despedirme. Tengo 35 años trabajando en el ayuntamiento. Comencé desde abajo. Me eligieron los trabajadores para representarlos, no me puso él. Y tengo mi registro en la Junta de Conciliación y Arbitraje como delegado sindical”, argumentó.

Destacó que procederá legalmente y si lo despiden arbitrariamente el ayuntamiento le tendrá que pagar más de dos millones de pesos como indemnización.

Ayer, minutos antes de la medianoche, en un video que transmitió en sus redes sociales, el munícipe dio a conocer el oficio que acababa de enviar al área de Recursos Humanos, para que se “ejecute la orden de suspensión laboral de Manuel Alfredo Bonilla Carrillo”.

Los sindicalizados continúan su protesta en la entrada del Palacio Municipal, sobre la calle 8 del centro histórico de la ciudad, frente a las sedes del Legislativo y el Ejecutivo, mientras Fernández Montúfar viajó esta mañana a la capital del país para reunirse con autoridades del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Edil atribuye la movilización a Moreno Cárdenas

Decenas de cibernautas le aplaudieron la radical medida del alcalde, quien acusó al gobierno estatal que encabeza el priista Alejandro Moreno Cárdenas de estar detrás de la movilización sindical para crear “un ambiente de ingobernabilidad” e insistió en su llamado al mandatario: “Madurez política, la campaña ya terminó y ahora es tiempo de trabajar unidos por el bien de la ciudadanía”, le pidió.

Entrevistado antes de partir a la Ciudad de México, Fernández Montúfar –en funciones desde el 1 de octubre—recordó que cuando inició su administración reunió a los trabajadores sindicalizados de la comuna. “Les expliqué cómo íbamos a trabajar, les ofrecí respetar sus derechos y que en la medida de las posibilidades se mejorarían sus condiciones laborales.

“Entonces, este señor (Bonilla) nos empezó a mandar mensajes para pedirnos concesiones para no pagar algunos prediales, para mantener a algunas personas que no asisten a trabajar al ayuntamiento, y concesiones personales. Definitivamente no le dimos respuesta, esperábamos que pasara un tiempo para buscar un acercamiento”, explicó.

Añadió que, simultáneamente, el nuevo subdirector del rastro, José Ángel Pérez Herrera, exigió al delegado sindical que se presentara a trabajar, porque no asistía, y eso le molestó y comenzó a agitar a los trabajadores. “Y aprovechando la circunstancia del rastro, Bonilla comenzó con las presiones, los plantones y marchas para las que comenzaron a traer gente, gente que nada tiene que ver”, acusó Fernández Montufar.

Aseguró que en esas movilizaciones, más que trabajadores del Ayuntamiento “reconocimos algunos amigos del sector pesquero y comerciantes de las colonias populares”.

Según su dicho, se decidió suspender a Bonilla a petición de la ciudadanía, que atribuye parte del mal funcionamiento del Ayuntamiento a los líderes sindicales, que utilizan a los trabajadores para su provecho personal.

El alcalde dijo que no sabe exactamente a qué área del ayuntamiento debería presentarse a trabajar Bonilla, porque aparece en varias nóminas, lo mismo que familiares suyos que tampoco acuden a desquitar su salario.

Reconoció que el despido del líder sindical provocará un litigio del que probablemente tenga que pagar una indemnización millonaria, a lo que respondió: “Yo lo pago, si tengo que pagar yo, lo pago yo”, pero insistió en que el Órgano Interno de Control tiene justificación legal para la medida.

“Agitan a la gente para chantajear y presionar, él agita a la gente para negociar beneficios personales, los anteriores administradores del municipio lo atendieron, ya les dije que la cosa cambió y no lo han entendio”, remató Fernández Montufar.

Señaló que Bonilla “no sólo está afectando a los trabajadores sino también el funcionamiento de los servicios”, por lo que advirtió a los manifestantes que descontará los días a quienes no se presenten a trabajar.

Y aunque el plantón continúa, tras la suspensión de su lider muchos de los manifestantes se deslindaron de él y retornaron hoy a sus oficinas.

El edil aseguró que ya esperaba que el gobierno estatal recibiera a su administración con estas manifestaciones, además de “cerrarle la llave” de los recursos para obras y servicios municipales.

“Eso ya lo esperábamos. ¿Ustedes no?”, finalizó.