“Traidor a la patria” e “ignorante de la historia”, suelta Fernández Noroña a Joaquín Coldwell (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT) en San Lázaro, Gerardo Fernández Noroña, tuvo un enfrentamiento verbal con el titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, a quien acusó de “traidor a la patria” que “engaña al pueblo”.

“Estos hombres que tengo a mi izquierda, si vivieran en el siglo XIX, serían juzgados, sentenciados por traición a la patria, y serían pasados por las armas. Esa es la verdad. Como estamos en el siglo XXI, a lo más que aspiramos es a que sean juzgados y enviados a la cárcel, si el Poder Judicial actuara con seriedad”, soltó el legislador durante la comparecencia de Joaquín Coldwell.

Antes expresó: “Yo les digo… que el pueblo de México paga su traición en los precios de la gasolina, en los precios del gas, en los precios de la energía eléctrica. Yo quiero decir que engañan con la verdad cuando dicen que no fue un fracaso la reforma. No, no fue un fracaso, funciona perfectamente en favor de las trasnacionales y en favor de los amigos del gobierno en turno”.

El titular de Energía, quien estuvo acompañado de los directores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Carlos Treviño y Jaime Hernández, respectivamente, rechazó cada uno de los calificativos.

“Señor diputado, no le acepto los calificativos injustos y groseros que ha señalado a los tres funcionarios públicos que estamos aquí. No se los acepto ni por mí ni por el grupo de funcionarios públicos que estos seis años ha trabajado con honestidad sirviendo a México. Asignar contratos petroleros en las mejores condiciones para la nación, con ingresos de 74% sin que el Estado arriesgue un solo centavo, no es un acto de traición a la patria”.

Fernández Noroña no amainó en sus críticas: “Ustedes llevarán hasta el último día de su vida el sello de traidores a la patria y de defraudadores del pueblo. Lo sostengo con seriedad y con responsabilidad y con todos los datos que le voy a dejar anexos, pero además es usted un corrupto y se lo demuestro”.

El ahora petista recordó que el propio Coldwell ha rechazado tener conflicto de interés al mantenerse como titular de la Sener, pero sus hijos y familiares, abundó, “tienen prácticamente el monopolio de abastecimiento de combustibles en Cozumel (Quintana Roo), controlando la mayoría de las gasolineras de la isla, así como la planta de combustible de Cozumel, una terminal con capacidad para almacenar 750 mil litros de gasolina Magna, 300 mil de Premium y 300 mil de diésel y 500 mil de hidrocarburos. Te están haciendo la cuenta regresiva, secretario”.

Luego le lanzó una serie de preguntas: “¿Cuál fue el beneficio personal que usted obtuvo con la reforma energética que tanto ha defendido e impulsado? ¿Cuántos negocios hizo o está haciendo al cobijo de poder? ¿Y cuántos funcionarios públicos están en esta condición? ¿En qué empresas participa directa o indirectamente? ¿Cuánto dinero ha ganado su familia con la liberalización de los precios de la gasolina?”.

Entonces Joaquín Coldwell habló de historia, pues poco antes el propio Fernández Noroña también hizo la referencia.

“Si nos vamos a la historia que usted refirió, diputado, los Constituyentes del 17, en el artículo 27 permitieron las concesiones petroleras. Estos hombres no eran traidores a la patria, fueron los mexicanos que hicieron la primera Constitución social de este siglo. ¿Y por qué permitieron concesiones petroleras? Porque no había condiciones para que el Estado, además de ser dueño del recurso en el reservorio natural, lo extrajera.

“Y el general (Lázaro) Cárdenas –al que usted aludió muy bien, al que todos admirados y respetamos– en su reforma constitucional de 40 prohibió las concesiones, pero permitió los contratos y los permisos con inversión privada para toda la cadena de valor de la transformación, el transporte y la refinación de los hidrocarburos.

“¿Y quién puede poner en duda el nacionalismo, las convicciones de Cárdenas y la firmeza con que defendió los intereses nacionales? La reforma energética y la apertura a la inversión privada responden a circunstancias que se afrontan hoy, se nos acabó Cantarell, señor diputado. Hemos venido afrontando una declinación de un millón de barriles diarios desde 2004 a la fecha”, dijo el titular de la Sener.

Fernández Noroña le respondió: “Secretario Coldwell, además de un traidor a la patria, es usted un ignorante de la historia de nuestro país”.

Añadió: “El artículo 27 constitucional, surgido de la Revolución, no dice lo que usted ha sostenido en tribuna. Lo reto a que demuestre lo que acaba de decir. El artículo recuperó la riqueza del subsuelo para nuestro pueblo y es lo que hará esta soberanía: recuperar el petróleo para ponerlo al servicio de nuestro pueblo”.

No acabó ahí: “Vienen con una cara dura a plantear aquí sus justificaciones a su traición a la patria. Están obligados a responder los cuestionamientos que se están haciendo y son con toda seriedad y responsabilidad”.

Joaquín Coldwell finalizó: “Lamento que el diputado Fernández Noroña haya usado su contrarréplica para los ataques personales y no en la primera parte donde me hubiera dado la oportunidad de responderle”.