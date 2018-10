Surge encono en el Sindicato de Cultura tras demandas contractuales y plantón en la casa de transición

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Christian Cortés y Yolanda Águila, integrantes del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC), reprobaron la manera en que el Colegiado General, que encabeza Juan Manuel Hernández Melchor, ha realizado diversas protestas para exigir mejoras laborales.

En entrevista con Apro, los secretarios de Organización y de Escalafón y Profesionalización, respectivamente –miembros del Comité Ejecutivo Sectorial del ATM-INBAL–, también rechazaron el plantón afuera de la casa de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el pasado martes 9.

Los líderes del Colegiado General del SNDTSC exigen respeto a los gobiernos saliente y entrante en el tema del traslado de la Secretaría de Cultura a Tlaxcala, cuando ellos, subrayaron, “no respetan sus estatutos, sus estructuras sindicales ni a sus agremiados”.

“No estamos en desacuerdo con ningún movimiento que se haga de manera organizada, real, y que sea en beneficio de los derechos laborales, pero no nos parece que sea una cuestión protagónica de un trabajo que no hacen desde hace dos años y que ahorita quieren tomar el estandarte de algo que no han hecho, para meter un pliego petitorio a un gobierno, que no tendría sentido, porque todavía no entra en funciones, cuando a quien realmente deberían reclamarle es a la secretaria actual de Cultura (María Cristina García Cepeda), que también fue directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes en su momento”, señaló Águila.

Confesó que ellos no fueron convocados a la protesta, pero además decidieron no participar porque “quien manda en el sindicato no es una coordinación colegiada”.

Detalló: “Pareciera que el que manda y el que decide lo que se dice o lo que se hace es Juan Manuel Hernández Melchor, que incluso nos ha tachado como sector de ser bárbaros, de ser porros, de quererlos expulsar, cuando él tendría que resolver, primero, los conflictos que tiene el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia), en vez de involucrarse con nosotros”.

Porque Hernández Melchor, explicó, se autonombró como coordinador nacional y secretario sectorial del INAH. “Entonces ha hecho muchas cosas dentro de su sector y la gente no está de acuerdo”.

En ese sentido, Christian Cortés aclaró que no todos los trabajadores agremiados al SNDTSC se sienten representados con su coordinación nacional. Y aseguró que tampoco apoyan la protesta los trabajadores del INAH de la Ciudad de México, Guerrero y Morelos, donde Hernández ha creado secciones alternas, desconociendo a las que se eligieron de manera democrática.

“Lo que nos preocupa y nos ocupa es que, justamente siendo un sindicato democrático, todas las consultas deben ir a los distintos distritos, pasando por los sindicatos locales, plenos de delegados o nuestro máximo órgano que es la asamblea general de los distintos sectores o secciones, y esto no lo han respetado; ellos toman decisiones unilaterales y de cúpula, sin darlo a conocer a la base”, agregó.

Comentó que no se apartan de la legítima lucha por los derechos laborales de los trabajadores, pero en este momento están atentos a la negociación de las condiciones generales de trabajo, proyecto que ni siquiera les han dado a conocer.

“Me preocupa que no hayan hecho nada cuando sale el primer proyecto de la Secretaría de Cultura sobre las condiciones generales, y nosotros manifestamos nuestro rechazo porque vulnera la estabilidad laboral de los trabajadores. Por eso, ellos tratan de generar mesas de trabajo con la Secretaría de Cultura, pero en cúpula, solamente unos cuántos y sin informar a la clase trabajadora. Esta manera de conducirse no nos agrada”, soltó.

El pasado martes 2, el SNDTSC convocó a los agremiados a una marcha desde la Secretaría de Cultura a la casa de transición de López Obrador, en la colonia Roma, pero el martes 9, sin que estuviera planteado en el pliego petitorio, Hernández Melchor y sus simpatizantes instalaron afuera un plantón, en rechazo al traslado de la sede de la Secretaría de Cultura a Tlaxcala.