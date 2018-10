Ir a Banxico es un reto “poca madre”: Jonathan Heath

Tras la polémica sobre su nominación al puesto que dejará vacante Manuel Ramos Francia como subgobernador del Banco de México, el economista Jonathan Heath dice a Proceso que su eventual nombramiento no pone en riesgo la autonomía del banco central porque no es cercano al presidente electo ni recibe línea de él, además de que cumple ampliamente con los requisitos de ley. Afirma que no está aceptando el cargo por lo que vayan a pagarle: “Es más, si no bajaran los sueldos, al aceptar este trabajo en el Banco de México ganaría menos de lo que actualmente estoy ingresando… Es un reto poca madre y creo que hasta me voy a divertir”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-Hace días se dio a conocer que, una vez que asuma el poder, Andrés Manuel López Obrador propondrá al doctor Jonathan Heath Constable como subgobernador del Banco de México, en sustitución de Manuel Ramos Francia, quien termina su gestión a finales de diciembre próximo.

El economista mexicano especialista en modelos econométricos y de la macroeconomía del país comenta al respecto que no conoce al presidente electo (“una vez lo vi y lo saludé cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal”) ni a Alfonso Romo Garza, quien será el jefe de gabinete (“nunca me he cruzado en la vida con él”).

En cuanto al próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, dice haberlo visto dos veces: “Una, cuando me habló para proponerme la posibilidad de ser subgobernador del Banco de México. Ese día me recordó que hace muchos años me conoció en un seminario organizado por él. Seguramente nos saludamos, pero no lo recuerdo.

“Ni siquiera puedo presumir de una relación cercana con Abel Hibert Sánchez (quien tuvo un papel fundamental en la elaboración del proyecto económico de AMLO y será asesor de Romo en el nuevo gobierno), a quien conocí hace más de 30 años.”

–¿Entonces cuáles son sus contactos en el equipo de López Obrador? –se le pregunta en entrevista.

–Lo digo enfáticamente: no tengo ninguna relación cercana con nadie.

–¿A qué atribuye que lo hayan considerado para ese puesto? Cuando se conoció la noticia, no faltaron quienes dijeron que usted será un riesgo para la autonomía del Banco de México.

–Vi comentarios que verdaderamente daban risa, como ese de que seré un peligro para la autonomía del banco central. Yo creo que es al revés. Creo que me están considerando porque tengo una reputación de independiente. No soy cercano al equipo de AMLO, pero tampoco al equipo actual de Banxico.

“Me están viendo como alguien fresco, independiente, pero que entiende muy bien cómo funciona la política monetaria y la importancia de la autonomía del Banco de México. Quieren alguien con cierta frescura, no con una formación académica tradicional –no soy itamita–, pero sí con cierto reconocimiento público, sobre todo en los sectores económico y financiero, y vieron en mí ese perfil, con una experiencia de más de 35 años en el análisis de la economía nacional”.

(Fragmento de la entrevista publicada en Proceso 2189, ya en circulación)