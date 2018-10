El Tri del 68 se dejó ganar el bronce ante Japón por inconformidad con directivos: “Gato” Vargas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cincuenta años después, Javier <em>Gato </em>Vargas, quien formó parte del representativo nacional de futbol en los Juegos Olímpicos de México 68, reveló que la selección tricolor se dejó ganar a propósito el partido frente a Japón por la disputa de la medalla de bronce.

Los motivos: adeudos a los futbolistas y diferencias con los directivos, sostuvo.

El entonces portero de la selección olímpica contó que, previo al juego por la disputa de la medalla de bronce -tercer lugar-, los seleccionados olímpicos de futbol ya habían externado su malestar en el partido frente a Bulgaria, que se jugó en el Estadio Jalisco, donde México perdió por 3-2.

Desde ahí, dijo, los futbolistas ya se oponían a disputar el juego.

“Las cabezas del grupo determinaron, y todos estuvimos de acuerdo, en que no seguíamos adelante. No suspendimos el partido porque se tenía que jugar; era un compromiso a nivel nacional, no dependía de nosotros. <em>Nacho</em> Trelles -el entrenador- se dio cuenta, nos dijo que él nos apoyaba y estaba de acuerdo en lo que determináramos”.

“Decidimos que no jugábamos contra Bulgaria y él (Trelles) ya lo sabía cuando llegamos del hotel al estadio Jalisco y nos dijo: ‘yo nada más les diré: quién quiere jugar y levantan la mano’”.

Nadie lo hizo. “Todos dijimos que estábamos en el mismo paquete y dijo: ‘bueno, yo daré una lista y el que no quiera jugar me dice que no juega y veo cómo le hago para suplirlo’”.

Entonces, siguió el exportero: “Dio la lista, salimos a jugar, pero con la consigna de que no queríamos jugar. Yéndome a la cabeza de todos, que dijimos: ‘vamos a perder como un desquite’. No jugamos bien. Aquí nos ganaron con mucha facilidad los búlgaros”.

En entrevista con <em>Univisión</em>, Vargas prosiguió el relato: “después teníamos que ir a México a jugar contra Japón por el tercer lugar, todavía había una oportunidad y la gente se debe de acordar, nosotros no quitamos el dedo del renglón: Vicente Pereda tuvo un penalti y él nos dijo que lo había fallado intencionalmente, porque las cosas estaban de esa manera”.