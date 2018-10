En el Tri femenil sólo deben estar jugadoras de la Liga MX: Cuéllar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Leonardo Cuéllar, director técnico del América femenil, aseguró que las jugadoras de la Liga MX femenil debe ser la base de las selecciones nacionales.

La semana pasada, la selección mayor cayó ante Panamá en el Premundial y quedó fuera del Mundial de Francia 2019, lo cual ha generado una cascada de críticas por el retroceso deportivo.

Según Cuéllar, quien tuvo diferencias irreconciliables con muchas jugadoras durante los 18 años que estuvo al frente de los representativos nacionales femeniles, el entrenador actual, Roberto Medina, no debería apostar por futbolistas que juegan en clubes del extranjero de ligas poco competitivas.

“En un momento dado, todo mundo se fascina porque andan jugando en Islandia, andan jugando en Europa, pero la tarea es ver cuáles son los niveles y qué clase de exigencia están teniendo allá. Aquí estamos teniendo jugadoras que se están curtiendo en estadios llenos, una visibilidad enorme, con presión y que están hablando de ellas todos los fines de semana y eso hace también una cultura mucho más formativa que puede ayudar a que se rete individual y colectivamente a tener resultados que nunca han tenido y veo que una buena relación con la Liga nos puede dar muchos frutos”, declaró.

Cuéllar señaló que no puede creer que el Tricolor femenil no calificó fácilmente al Mundial considerando que el único país de centroamericana competitivo es Costa Rica.

“Todavía no lo creo. Después veo a Canadá meterle siete (goles) a Panamá, creo que no estábamos tan lejos. Les dije que veía una generación madura y que debía estar lista para el reto, pero después del partido contra Estados Unidos me fue cambiando el sentimiento porque empecé a ver las mismas caras de asustadas, la inconsistencia táctica”, insistió.

En la liga de futbol de Islandia juegan Bianca Sierra y Stephany Mayor, pareja con las que Cuéllar tuvo problemas mientras dirigió a la selección femenil y quienes lo acusaron de haberles prohibido tomarse de la mano o actuar como pareja durante las concentraciones del Tricolor.