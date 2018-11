Con 29 días de nacida en Guatemala, Reychel ya es migrante en éxodo hacia EU

JUCHITÁN, Oax. (apro).- Reychel Gysel nació el pasado 4 de octubre y ya es parte del éxodo centroamericano con rumbo a Estados Unidos. Ernesto Cayax y Yesenia Estrada decidieron incorporarse a la caravana migrante porque no tenía para darle de comer a sus tres hijas, de seis y cuatro años y la recién nacida de 29 días.

“Ahí vamos luchando”, cuenta él, mientras su esposa cambia el pañal a la bebé recostada en el piso sobre una cobija, bajo los 35 grados centígrados que marca el termómetro en esta ciudad.

Ernesto confiesa que no tenían pensado viajar a Estados Unidos, pero cuando pasó el éxodo por Guatemala decidió sumarse “por problemas en el trabajo. Por ese motivo nosotros nos salimos”.

Luego, detalla que en su país lo acusaron de “un dinero que yo no agarré y a mí me lo estaban cobrando y es bastante. Estaba trabajando para pagar y no tenía para darle de comer a mis hijos ni a mi esposa”.

En su Guatemala natal era “supervisor de cobros diarios de una empresa que hace préstamos y la gente huyó con el dinero y el dueño me lo estaba cobrando. Entonces, solo estaba trabajando para él”.

Con una sonrisa, dice que su niña lleva más días en éxodo que de vida familiar y suelta: “La nena está bien. Ella (su esposa) es la que está molesta por el cansancio, pero ahí vamos luchando”.

Afortunadamente, dice, “nos dan jalón (aventón), nos han dado carriolas para que no caminen mis hijas. Gracias al pueblo mexicano porque nos han brindado ropa, comida, pan y de todo”.

Pese a las altas temperaturas registradas en esta región del Istmo de Tehuantepec, Nathalie, Lynci y Reychel están bien. La recién nacida, dice su padre, no es “guerrista”, pese a que viaja sin ninguna comodidad, porque su destino es llegar a Estados Unidos. “Primero Dios, para darles una vida mejor a mis hijas”, añade.

Ernesto recuerda que su salida de Guatemala fue tan repentina que no le avisaron ni a su familia. Ahora, comenta, “ya saben que estamos bien y que no se deben preocupar porque vamos a seguir adelante y a luchar por las nenas”.