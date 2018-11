Abogados se amparan contra Ley Notarial de Jalisco; busca “lucrar con la justicia”

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Litigantes que integran el Consejo de Colegios de Abogados de Jalisco presentaron 15 demandas de amparo contra la reforma a la ley Notarial del estado, al señalar que es “ilegal, anticonstitucional y violatoria a los derechos humanos, además de fraudulenta”.

El pasado 1 de septiembre el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval publicó el decreto mediante el que se eliminan las Fiats vitalicias y se dan nuevas facultades a los notarios de Jalisco, entre ellas, modificar, adicionar o corregir actas del registro civil; realizar divorcios administrativos cuando el matrimonio no tenga hijos o éstos ya se mayores de edad, no estudien y no requieran pensión.

También el fedatario podrá intervenir como conciliador en los divorcios de mutuo consentimiento y realizar procesos sucesorios donde haya acuerdo.

El secretario ejecutivo del Consejo de Colegios de Abogados de Jalisco, José Luis Tello considera que “se trata de un acto de invasión de un poder a otro, ya que mediante esta reforma se faculta a los notarios públicos resolver sobre asuntos que le corresponden solo al Poder Judicial, por lo que se violenta la división de poderes y la protección del derecho humano de acceso a la impartición de justicia”.

Señaló que al notario -una figura dependiente del Poder Ejecutivo- se le facultó a ser mediador “sin que haya sido evaluado y capacitado por el Instituto de Justicia Alternativa” y se abre la posibilidad de cometer fraude procesal “ya que se les está dando opciones para desahogar procedimientos jurisdiccionales por conducto de un fedatario que no forma parte del Poder Judicial”.

Tello aseguró que es una reforma que busca lucrar con la justicia. “El artículo 17 que garantiza el acceso a la justicia establece la gratuidad, que en este caso se verá seriamente vulnerado por el cobro de gastos pecunarios que como todos sabemos son altos en el caso de los notarios públicos”, refirió.

En tanto, Luis Iván Santana Ballesteros, secretario de Enlace Legislativo del Consejo de Abogados señaló que un notario no puede solicitar información a una autoridad sobre el estado civil de uno de sus clientes, por lo que se pone en riesgo a los ciudadanos.

El Consejo de Colegio de Abogados pidió que se deroguen la reformas que se hicieron a la Ley del Notariado, la Ley del Registro Civil, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles de Jalisco.