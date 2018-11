Javier Aguirre manda “consejo” a Salah… y Klopp contraataca a “El Vasco”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, dijo públicamente al mexicano Javier Aguirre que si en los próximos dos años no gana un título, tendrá que dejar de ser director técnico de la selección nacional de Egipto.

Las palabras del alemán son en respuesta al consejo que también públicamente dio Aguirre a Mo Salah, jugador egipcio del Liverpool: si en dos años no es campeón debe irse del club inglés.

“Yo diría que si Aguirre no gana trofeos en un par de años entonces se tendrá que ir a otro país o a otro equipo. No sé por qué la gente dice estas cosas, no es importante, si te soy sincero. Obviamente no estoy de acuerdo con él, pero este es un mundo libre y todo el mundo puede decir lo que quiera”, declaró Kloop.

Mohamed Salah fue fichado por Liverpool en el verano de 2017, año en que ganó el trofeo de máximo goleador de la Premier League con 32 goles.

Su participación contribuyó a que Liverpool llegara a la final de la Champions League, donde cayó ante el Real Madrid. El club inglés no ha obtenido ningún título desde la llegada de Salah.

En una entrevista con ESPN, “El Vasco” Aguirre aconsejó a Salah que si no es campeón con el Liverpool debe irse del equipo.