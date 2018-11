INE declara improcedente queja del PRI por espots del PAN en NL

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional Electoral (INE) declaró improcedente la queja promovida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra del Partido Acción Nacional (PAN) ante la difusión en Monterrey, Nuevo León, de los promocionales “No, no, no”.

Con el voto a favor de Claudia Zavala, Adriana Favela y Benito Nacif, consejeros integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, el organismo resolvió que los espots corresponden “a propaganda política que válidamente puede ser difundida por el PAN previo al inicio del periodo de campañas”.

“Además, no se desprende elemento explícito alguno sobre propaganda electoral propia de campaña, pues no se difunden candidaturas, no se solicita el voto a favor o en contra de cierto candidato, no se exponen plataformas electorales o planes de gobierno”, ni se alude a la elección extraordinaria a realizarse el 23 de diciembre en Monterrey, informó el INE mediante un comunicado.

Del mismo modo, el INE señaló que la línea discursiva contenida en los espots panistas es crítica ante la anulación de la elección ordinaria y “constituye propaganda política genérica que válidamente puede ser difundida dentro de la pauta ordinaria” en campañas electorales.