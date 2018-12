Cortan de la secretaría de finanzas del PRI a Luis Vega Aguilar, incondicional de Peña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Amigo, colaborador y beneficiario de Enrique Peña Nieto desde hace 12 años, Luis Vega Aguilar fue sustituido como secretario de finanzas del PRI, cargo que ocupó desde el 2011.

La presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, nombró en su lugar a Luis Antonio Godina Herrera como nuevo secretario de Finanzas y Administración de este instituto político.

En su biografía destaca que Godina Herrera ha sido diputado federal por su estado natal, Puebla; presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, y dirigente de la Fundación Colosio en esa entidad, así como presidente nacional de la Liga de Economistas Revolucionarios, y del Foro Nacional de Profesionales y Técnicos de la CNOP.

La salida de Luis Vega Aguilar se da tres días después de que Peña Nieto dejó la presidencia de la República y en medio de la investigación sobre el presunto desvío de recursos públicos de Chihuahua para financiar campañas priistas en 2016.

Egresado del ITAM, como Luis Videgaray y José Antonio Meade, fue un incondicional de Enrique Peña Nieto desde que éste gobernaba el Estado de México.

En la pasada campaña presidencial el equipo de José Antonio Meade le asignó a una de sus empresas, Nuevas Expresiones, 15 contratos por 1 millón y medio de pesos.

Vega Aguilar milita en el PRI desde 1995 y en la administración pública fue subdirector de Evaluación de la Secretaria de Desarrollo Económico y asesor del tesorero del gobierno del Distrito Federal (1995-1998); secretario particular del secretario de Administración y secretario auxiliar del gobernador del Estado de México de 1999 a 2001, además de coordinador administrativo de la Secretaria de Administración y posteriormente cajero general de gobierno en la misma entidad de 2001 a 2004.

Luego de 2004 a 2011 fue secretario de Administración y Finanzas del PRI en el Estado de México, y desde 2012 encabeza la Secretaria de Finanzas y Administración del CEN del PRI.

Siempre al amparo de Peña, como empresario registró las marcas de tequilas y mezcales Capi Vega, Capitán Vega, Huérfano, Escuincle y la Dulce Muerte, además de la productora musical Kiwi Records, que en 2016 traspasó a su socio Armando C. Chacón Aguilar, operación de la que fue testigo Víctor César López Montoya, su secretario particular en el PRI.

El tesorero del PRI registró en 2006 otras dos compañías: On The Air y The Mystic Gang, bajo la misma razón social y las mismas actividades que Nuevas Expresiones, pero con otro socio, Manuel Lara Cortés.

En marzo de 2010 vendieron las dos compañías a Rodolfo Langner, Álvaro Rivera y Armando C. Chacón Aguilar. Sin embargo, en 2013 este último volvió a registrar On The Air a nombre de Luis Vega Aguilar para ofrecer servicios de publicidad en medios impresos y electrónicos.

Hoy, con el final de la administración peñista, Vega Aguilar se quedó sin su asidero político y sin conseguir una diputación por Culiacán, Sinaloa, donde nació.