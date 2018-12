El bizarro y alucinante zef de Die Antwoord que enloquecerá al Pepsi Center

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con presentaciones únicas que “han patentado como marca de arte” a lo largo de los años, acorde a la revista estadunidense Rolling Stone, la banda de electro-rap, rave y zef Die Antwoord, llegará una vez más a esta ciudad y lo hará este 10 de diciembre en el Pepsi Center, en la que quizá sea su última presentación en el país.

Poseedores de una sólida base de seguidores en México que han logrado a lo largo de una década de existencia musical, Die Antwoord, conformada por Ninja (Watkin Tudor Jones) y Yo- Landi Visser, llegará por segunda ocasión al recinto del World Trade Center (tras su presentación en mayo de 2017) para presentar su más reciente álbum: 27 (que en un inicio se tituló The Book of Zef), y con el cual probablemente dirán “adiós” a sus seguidores en México, pues a mediados de junio pasado anunciaron que se desintegrarían.

La banda que se ha presentado al menos en tres ocasiones en el país, pisará Puebla este 8 de diciembre como parte del Festival Catrina 2018 antes de llegar a su única presentación en la Ciudad de México.

Conformados en 2008, su álbum debut fue $O$ (2009) mismo que grabaron con Interscope Records e incluyó el éxito Enter the Ninja con el cual se dieron a conocer en el mundo, en especial por el video filmado por el reconocido director de fotografía Rob Malpage, que elevó la popularidad de Die Antwoord y le abrieron el camino para otros éxitos como Evil Boy.

Después llegó el EP 5 (2010) con Cherrytree Records tras el cual abandonaron los sellos discográficos para crear uno propio: Zef Records, bajo el cual han realizado el resto de sus producciones.

Con Zef Records grabaron Ten$ion (2012), Donker Mag (2014), y en 2016 el material Mount Ninju and da Nice Time Kid, del cual se desprendieron los temas Banana Brain (que tiene más de 67 millones de visitas en Youtube) y Suck on this (2016) con Gucci Coochie, hasta que el año pasado llegó 27 del cual se puede escuchar 2.Golden Dawn.7.

Las entradas para ver a Die Antwoord en el Pepsi Center van desde los 680 pesos a través de Ticketmaster.