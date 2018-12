“Por propia voluntad”, el diputado panista Jorge Luis Preciado renuncia a su fuero constitucional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado panista Jorge Luis Preciado Rodríguez renunció a su fuero constitucional “por propia voluntad y sin existir dolo o presión”.

El pasado 27 de noviembre, Morena fracasó en su intento de eliminar el fuero, luego de que el bloque PAN-PRI-MC-PRD, al que se sumó el PVEM, votó en contra, dado que la reforma también contemplaba retirar los derechos políticos, aun sin sentencia firme en contra, y porque –según los opositores—se trataba de “una farsa”.

Hoy, el exsenador Preciado Rodríguez entregó al presidente de la Mesa Directiva un oficio en el que renuncia al fuero, con copia para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, la Procuraduría General de la República y las procuradurías locales.

“El fuero es un requisito de procedibilidad. Si renuncias a la procedibilidad puedes renunciar a él sin ningún problema”, respondió a la pregunta de si se puede renunciar cuando la figura del fuero no ha sido eliminada de la Constitución.

El panista hizo una invitación a diputados, senadores, gobernadores y funcionarios públicos, para que “voluntariamente renunciemos al fuero constitucional hasta que la Constitución haya sido modificada y desaparezca para todos los funcionarios públicos”.

Añadió: “No tiene por qué haber mexicanos de primera y mexicanos de segunda, mexicanos que se tienen que ir a la cárcel y otros que no. Es un mensaje al pueblo de México”.

Luego recordó que el martes pasado votaron en contra de la reforma para eliminar el fuero, porque “era una farsa de Morena”.

“Advertimos que era una farsa de Morena, lo único que hacen es cambiarle el nombre: de fuero a inmunidad constitucional. Y la inmunidad es el no ser separado del cargo hasta que no se pronuncie un juez en sentencia definitiva. Es una farsa”, recalcó.

También aclaró que el fuero que hoy existe sólo opera en materia de delito penal, pero no para todo lo administrativo, por ejemplo, “si un juez ordena a un diputado pagar la pensión alimenticia, el fuero no le sirve, o si un elemento de tránsito lo detiene, no le sirve para no pagar la multa, o si va borracho se tiene que ir al torito, como le sucedió a Javier Corral y a Jorge Emilio González Torres, quienes se echaron 18 horas en el torito”, dijo en tono de sorna.

Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado de la República una iniciativa que está en los mismos términos de la que fue rechazada en la Cámara de Diputados.