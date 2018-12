México Correcto, nueva asociación civil contra la corrupción

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Justo en el Día Internacional contra la Corrupción, un grupo de personas de la cultura, periodistas, activistas y abogados informaron de la fundación de México Correcto, una asociación que con la investigación, la evaluación y el análisis trabajará contra la corrupción.

La actriz, locutora y activista Marisol Gasé es quien se encuentra al frente de dicha instancia, la cual posee un consejo consultivo que lo integran Cecilia Blanchet, Sabina Berman, Ximena Cuevas, Pedro Miguel, Pepe Gordon, Epigmenio Ibarra, Jacqueline L’Hoiste, Ricardo Peralta, Mayra Rivera, Cecilia Suárez, Benjamín Villaseñor y Ro Velázquez.

Su eslogan es “México correcto, no corrupto”, y ante la pregunta ¿qué queremos de nuestro país?, la respuesta es:

“Hemos sido testigos de cómo nuestro México lindo y tan querido ha sido víctima de muchos oportunistas, así como de innumerables abusos tanto privados cómo públicos. Así que hemos puesto en marcha este programa, que es ajeno a cualquier partido político, con el único fin de proporcionar una alternativa de actuar.

“El actuar de Manera Correcta, con el fin de tener un México Correcto”.

La asociación propone un “decálogo del buen mexicano”, que consta en 10 puntos:

1.- Evita los sobornos

2.- Respeta las ideas de todas y todos

3.- Paga tus impuestos

4.- Forma parte en los foros de participación ciudadana

5.- Se informa sobre las actividades de sus representantes

6.- Exige el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos

7.- Hace valer las instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía

8.- Ayuda a los necesitados

9.- Respeta las señalizaciones

10.- Cuida el medio ambiente

Ricardo Peralta, profesor en derecho penal en la UNAM y columnista del periódico Excélsior, enfatizó:

“Es exagerado el número de muertos que tenemos en nuestro país, los más de 26 mil cadáveres que no han sido identificados en los distintos SEMEFOS de nuestro país, ex exagerado los 250 mil desaparecidos en la República, tantas cifras que son exageradas como para no realizar más cosas por la nación, y somos una organización de la sociedad civil distinta a muchas otras que se han constituido. Que queremos hacer ese equilibrio de representación, no como un acto de extorsión, y necesitamos sumar a más personas contra la corrupción, tenemos que hablar del problema en las escuelas a invitar a servidores públicos, y darle seguimiento a la cultura de la denuncia. Todos los hechos de corrupción que se cometan van a ser sancionados.”

También intervinieron en la presentación de México Correcto, Pepe Gordon (escritor y periodista), Jacqueline L’Hoiste (defensora en derechos humanos), Benjamín Villaseñor (médico) y Mayra Rivera (activista contra la trata de personas).

Gasé expresó:

“La corrupción es enemiga de todos, la corrupción entra fácil en una sociedad que la justifica. Sabemos que vivimos en un país lleno de corrupción, esto no es nada nuevo para nadie, un país en el que la impunidad y la corrupción se ha convertido en el modus operandi de las grandes cúpulas del poder”.

Asistieron también Mónica Dionne (actriz), Astrid Hadad (actriz y cantante), Luci Orozco (productora de televisión y teatro) y Lourdes Reyes (actriz).