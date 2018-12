La revista Time nombra Persona del Año a Jamal Khashoggi y tres periodistas más

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La revista Time nombró Persona del Año 2018 a Jamal Khashoggi, el periodista saudita asesinado y otros tres reporteros así como al Capital Gazette, un periódico local de Annapolis, Maryland.

Khashoggi, colaboraba con el diario Washington Post y era muy crítico con el gobierno de Riad. Fue asesinado en octubre pasado en el consulado saudita en Estambul.

Además de Khashoggi, también fueron reconocidos la periodista filipina Maria Ressa, editora del portal de noticias Rappler, crítico con el presidente filipino, Rodrigo Duterte; y los reporteros de la agencia Reuters Wa Lone y Kyaw Soe Oo, detenidos por autoridades de Birmania cuando investigaban las atrocidades cometidas contra la minoría Rohingya.

El Time también destacó al periódico local Capital Gazette, donde cinco reporteros resultaron muertos en un tiroteo este año.

“Este año estamos reconociendo cuatro periodistas y un medio de comunicación que han pagado un terrible precio por encarar los desafíos de este momento”, comentó Edward Felsenthal, director de la publicación neoyorquina.

⚡️ “TIME Person of the Year 2018: The Guardians”https://t.co/iNBTzMi22b pic.twitter.com/CjUFYAxc5i

— TIME (@TIME) 11 de diciembre de 2018