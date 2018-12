INAI ordena a Pemex Fertilizantes informar por contrato que suscribió con empresas de Altos Hornos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— A petición del comisionado Óscar Guerra Ford, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a Pemex Fertilizantes buscar y, en su caso, dar a conocer versión pública del contrato de compraventa que suscribió con diversas empresas que fueron parte de Altos Hornos de México.

El comisionado señaló que el 30 de marzo de 2016 un diputado federal presentó una denuncia por los hechos y conductas probablemente contrarias a los intereses públicos fundamentales susceptibles de provocar daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal y al patrimonio de Petróleos Mexicanos por esta compraventa.

Al exponer el asunto ante el pleno del instituto, el comisionado Guerra Ford pidió también a la dependencia proporcionar el contrato de compra de activos de la planta Agro Nitrogenados y el detalle de cuáles son y a cuánto ascienden los pasivos con que se recibió a la planta.

Con esa información, arguyó, el público conocerá la actuación de Pemex Fertilizantes respecto a la compra de la planta, con el propósito de contribuir a una efectiva rendición de cuentas.

De acuerdo con Guerra Ford, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó en un comunicado de prensa sobre diversos procedimientos de responsabilidades a servidores públicos de Petróleos Mexicanos por el daño ocasionado a Pemex Fertilizantes y a la propia empresa petrolera, entre los que se mencionan lo relacionado con la compra de activos de la planta Agro Nitrogenados, derivado de una investigación iniciada por las denuncias ciudadanas presentadas, así como por la difusión en medios de comunicación y la determinaciones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y el Congreso de la Unión.

Por otra parte, la ASF, tras realizar un estudio, determinó promover una investigación ante la unidad de responsabilidades de Pemex para que, en su caso, realizara el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de servidores públicos que en su gestión realizaron la planeación y ejecución de la rehabilitación de los activos de la planta de fertilizantes, sin tomar en cuenta los márgenes de gas urea y la falta experiencia requerida para lograr que Pemex se convirtiera en el promotor de la industria de fertilizante del país.

Sin embargo, el sujeto obligado declaró inexistente la información requerida durante la Décima Sesión Ordinaria 2018 de su Comité de Transparencia, que se celebró el 16 de octubre de 2018.

Inconforme, el particular impugnó la respuesta de Pemex Fertilizantes ante el INAI, argumentando que mediante una solicitud de información diversa Petróleos Mexicanos señaló que era competencia de la empresa subsidiaria Pemex Fertilizantes.

Al analizar el marco normativo aplicable a Pemex Fertilizantes se observó que cuenta con áreas competentes para conocer lo solicitado, como la Dirección General, cuyo titular tiene entre sus funciones administrar y representar a Pemex Fertilizantes, disponiendo de sus bienes.

De la revisión de la respuesta de Pemex Fertilizantes se desprendió que el sujeto obligado no aportó elementos que permitieran conocer los criterios de búsqueda que fueron utilizados, tampoco las razones por las que la información no fue localizada, es decir, no se brindó certeza al particular de que se realizó una búsqueda en sus archivos.

Por lo anterior, el Pleno del INAI, por unanimidad, revocó la respuesta de Pemex Fertilizantes y le instruyó llevar a cabo una búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas.