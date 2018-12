En Oaxaca hay “una gran carencia de educación plástica”; lo que el artista busca es el comercio: Aragón Reyes

OAXACA, Oax. (apro).- En Oaxaca “se está inflando una burbuja que va en el vacío” en cuestión de arte, porque muchos artistas “tienen padrinos políticos, maneras de vender poco honestas, ideas que son de otros y se las roban, o hay quienes se apropian del discurso del otro”, sostuvo el reconocido pintor Alberto Aragón Reyes.

El también escultor oaxaqueño manifestó que en el estado “hay muchos artistas, pero no los ves en las ferias ni en las subastas internacionales de arte más importantes. Sólo ves a (Rufino) Tamayo, (Francisco) Toledo, (Alejandro) Santiago, (Rodolfo) Nieto, no se ven a los artistas que dicen ser”.

De acuerdo con el artista, cuya obra pictórica forma parte de importantes colecciones, como Galeria Galschiot, Figueroa Hernández, NIVADA, Hemmelige Galleri y Kunstgalleriet, lo triste es que llegas a un pabellón de artistas mexicanos y encuentras los que están con el oficialismo, los que tienen acercamiento con la política y son compadres de políticos, “entonces ves la publicidad de sus partidos”.

Eso, subrayó, es triste porque no se toma en serio el arte, no están en casas de subastas internacionales.

Aragón Reyes, cuya obra monumental es un distintivo de las ciudades de Odense Svendborg, en Dinamarca, y de los poblados de Nectiny, en República Checa, y Tututepec, Oaxaca, insistió en que muchos de sus colegas “se inflan con historias falsas”.

Y es que “si vas a otro país, eso ya figura en el currículum como viaje de investigación, es inflar una historia falsa, o si un artista tuvo un acercamiento en otro país por intercambio escolar, dicen que ya tienen un mercado ahí, o si luego ligan a una chava y se fueron de paseo no significa que te vean como mercado o te conozcan, es estrategia comercial, es mera especulación, presumen todo eso, pero es falso, se inflan de una manera terrible”.

Entrevistado antes de presentar dos obras en la inauguración de la Galería de los Cien –un “Totem” de bronce que mide 3.30 metros y pesa una tonelada 200 kilogramos, y un cuadro monumental de un Jinete–, reconoció que si bien en México se consume mucho arte, la realidad es que son coleccionistas que no saben qué comprar, y no hay conocimiento de lo que puede representar el trabajo de un artista que se compromete con su trabajo.

Estas anomalías, apuntó, “afectan a las futuras generaciones porque aprenden esas malas mañas; más que ponerse a trabajar y hacer algo de calidad, aprenden las malas mañas de promoverse y venderse”.

El pintor y escultor, nacido en esta capital en 1980, fue invitado a realizar proyectos artísticos encaminados a la defensa del humanismo en Dinamarca, mientras que en la región de Palestina colaboró en la creación de una serie de murales pertenecientes al proyecto “Defacing the Wall”, y se considera el “patito feo” por decir verdades que duelen.

Alberto Aragón, quien ha participado en simposios de escultura en la República Checa, Dinamarca y recientemente en la edición del Art Basel 2017 en Miami, Estados Unidos, con los proyectos monumentales “Los testigos” y “El pescador”, mencionó que varios artistas están parados en el vacío porque su obra es carente de cualidades de investigación.

“Mas allá de la identidad, de la gastronomía y esos temas que se repiten, no hay propuesta filosófica y temática que tenga que ver con esta época, (son obras que) no tienen trascendencia”, puntualizó el artista egresado de la escuela de Bellas Artes y viajó a Dinamarca, donde fue acogido en el taller de Jens Galshiot.

Al preguntarle por qué Oaxaca ha sido catalogado como epicentro cultural, dijo: “No he visto gente de calidad o egresados de calidad de espacios como la Casa de la cultura, la Facultad de Bellas Artes o talleres donde se supone que se hace arte, nada más se maquila, pero no se trabaja, no se investiga, difícilmente te encuentras que sepan de algún autor”.

Añadió: “Como cultura general no se sabe ni cómo se mueven los circuitos del arte, hay mucho oportunismo, es lo que más abunda. Asomándonos a la Facultad de Bellas Artes, he platicado con otros artistas para hacer una escuela de arte en Oaxaca, porque en la actualidad lo que hay es acoso sexual, falta de compromiso con las clases y con los estudiantes. No egresan profesionales”.

De acuerdo con el artista, lo que hay “es una gran carencia de educación plástica. Lo que se busca es el comercio, no hay calidad, no hay sustento teórico, no hay significados, y hay muchos temas que son importantes para que la obra se sostenga desde el punto estético”.

Insistió que hay una lucha por conseguir una fórmula que funcione comercialmente, “y ahí se confunde el tema con el estilo, porque piensan que tienen estilo, pero es un tema, es más el tema, entonces, hay una carencia terrible en los espacios de enseñanza. Están olvidados”.

Por tal razón, tiene planeado, junto con otros artistas, crear una escuela de arte y acercar a la gente para que lea, aprenda cuestiones técnicas, se cultive, conozcan el mundo más allá del oportunismo, y toda la cuestión política para que sea un arte verdadero.