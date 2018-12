Romería en el Centro Histórico: artesanos acusan preferencia a líderes ambulantes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Artesanos indígenas del Centro Histórico que se mantienen en plantón frente a la sede del gobierno capitalino demandaron a Claudia Sheinbaum que les otorgue permisos “a todos parejo” y sin distinción de liderazgos para vender en la zona durante la temporada de romería navideña y hasta el próximo 6 de enero.

En entrevista con Apro, explicaron que desde el 5 de diciembre pasado han acudido a mesas de negociación con la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, pero no han tenido resultado porque los espacios que piden están cooptados por la poderosa líder de ambulantes Alejandra Barrios y sus familiares, o bien, son zonas donde simplemente no pasa gente y no venden nada.

En tanto, la Secretaría de Gobierno informó que ha sostenido 40 reuniones con 10 grupos que demandan espacio y los llamó al diálogo y al acuerdo para aceptar los lugares disponibles dentro del marco de la legalidad.

Barrios, la preferida

Desde temprana hora, integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (Cenpa), que congrega a unos 50 artesanos, se colocaron en la plancha del Zócalo, de cara al edificio de gobierno, con sus demandas escritas en cartulinas:

“Solo pedimos lugares para trabajar, no queremos estar con líderes que nos cobran por todo. Queremos igualdad para todos los grupos indígenas”, “Nos es justo que todos los lugares los tenga Alejandra Barrios”, “Nos quedaremos hasta que nos den solución a nuestro problema”.

Los artesanos comentaron que han acudido a mesas de negociación con la secretaria Rosa Icela Rodríguez; el subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública, Avelino Méndez; y el coordinador general de Reordenamiento en la Vía Pública del Centro Histórico, Oswaldo Alfaro, pero ninguno les ha dado solución a su demanda.

“El gobierno no nos quiso dar lugar y puso como pretexto el altercado que hubo la semana pasada con gente de Vía Pública de la alcaldía Cuauhtémoc”, explicó una joven, refiriéndose al intento de desalojo que hizo personal de la alcaldía Cuauhtémoc el pasado 12 de diciembre y que terminó en una riña.

Contó que, cuando los han recibido las autoridades, les hacen propuestas para que les den permisos de venta, pero la respuesta es negativa. “Nos dicen: ‘no, ahí no porque es de Alejandra Barrios, no te lo puedo dar, lo tiene ella y su familia’. Le tienen miedo”.

Artesanía, no piratería

La joven aseguró que el año pasado, la administración capitalina les permitió vender sus artesanías -hechas por ellos mismos, no compradas para revender- en las calles Doctor Mora y Angela Peralta, ubicadas entre la Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes.

No obstante, este año dichos lugares fueron ocupados por comerciantes de la líder priista de antaño. “No es justo, nosotros no vendemos piratería. Era para artesanos y ahorita ya tiene pura piratería ahí. Nosotros llevamos un mes sin trabajar”.

Los manifestantes mostraron a Apro un oficio sellado y dirigido a la directora general de Gobierno, Adriana Contreras, para exponer su situación. Sin embargo, les dieron cita con la funcionaria hasta el 2 de enero, es decir, cuatro días antes de que acabe la temporada de romería.

Dijeron que en la pasada administración tuvieron buen apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) y que participaron en la campaña de Sheinbaum Pardo. No obstante, ahora se quedaron sin espacio para trabajar.

“Lo que queremos es que nos dejen chambear el fin de año y hasta el 6 de enero. Nos iba mejor con el anterior gobierno, ellos si nos daban chance”, concluyeron.

Espacios sin concurrencia

Filemón Sánchez, representante de la Unión de Artesanos Indígenas y Trabajadores No Asalariados, contó que, en las reuniones con las autoridades, les han ofrecido permisos para vender sus productos en lugares donde la venta no funciona.

“Antes trabajábamos en Corregidora, Seminario, Catedral. El año pasado estábamos en Angela Peralta y Bellas Artes. Pedimos otra vez ahí, pero el gobierno nos dice que no puede, pero si les da a otras personas”, aseguró.

El adulto mayor prefiere no decir nombres para evitar problemas –“porque hay grupos de golpeadores”-; luego insiste en la solicitud al gobierno, como autoridad responsable de que les proporcione espacios de manera equitativa.

“Una vez nos reunimos con Rosa Icela y ella le encargó a Avelino (Méndez), pero él nos quiere mandar a un lugar donde no hay venta. Nos ofrecieron Reforma e Insurgentes. Fueron cuatro personas, pero allá no hay venta, por eso se regresaron”.

El artesano explicó que existen otros grupos que tienen buenos espacios, incluso con mesas, “pero les cobran miles de pesos y nosotros vamos al día”.

Entonces, lanzó su petición: “Queremos que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum nos tome en cuenta a los artesanos afectados del Centro Histórico, Si no, nos vamos a seguir manifestando. Queremos trabajar directamente con el gobierno, que nos ayude López Obrador y ella”.

Detalló que son alrededor de 400 personas que integran la Unión y pertenecen a grupos indígenas otomíes, mazahuas, tzotziles, triquis, mixtecos, náhuatl.

“Hemos tenido varias negociaciones con Programas delegacionales, pero no nos dan respuesta, solo nos repiten sus cuentos. Lo que necesitamos ya es un espacio inmediato para trabajar”, reiteró.

Y mencionó las zonas que desean: costado de la Alameda Central, detrás del Hemiciclo a Benito Juárez o la avenida Hidalgo.

Gobierno llama a diálogo

En un comunicado, la Secretaria de Gobierno capitalina reiteró su “disposición al diálogo y al acuerdo” con los grupos indígenas que demandan espacio para la venta en esta temporada, y llamó a quienes han rechazado las propuestas, a aceptar los lugares disponibles para realizar su actividad dentro del marco de la legalidad.

Avelino Méndez, subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública, informó que en los últimos 15 días se han realizado 40 reuniones con dirigentes de organizaciones de artesanos indígenas para escucharlos y darles alternativas a sus demandas de espacios para la romería navideña.

El funcionario aseguró que, tanto las secretarias de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, y de Sederec, Larisa Ortiz, así como la la alcaldía Cuauhtémoc, el subsecretario de Gobierno, Arturo Medina, los directores generales de Gobierno, Adriana Contreras, y de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana, Juan Gutiérrez, y él, han atendido a los diversos grupos.

Y como resultado de estos encuentros, dijo, se han asignado y habilitado espacios públicos para la romería en conjunto con los grupos indígenas. No obstante, agregó que algunos exigen permiso para trabajar en la plancha del Zócalo capitalino.

Méndez detalló que con la organización de Filemón Sánchez Pérez y Venancio Martínez han sostenido 11 encuentros, en los cuales se ofrecieron lugares en el espacio que solicitaban.

No obstante, “las propuestas han sido rechazadas, así como otras alternativas para la venta de sus artesanías y productos, por lo que se instalaron en el acceso al edificio de Gobierno”.

Respecto a la organización de Juan Acevedo, dijo que le otorgaron espacios para esta temporada. Pidieron más y les dieron adicionales. Sin embargo, “rechazaron las propuestas y se instalaron a la salida del edificio de Gobierno”.

El exdelegado en Xochimilco agregó que, a partir del inicio de la nueva administración capitalina, la autoridad ha tenido encuentros con 10 grupos distintos de artesanos indígenas, la mayoría de los cuales ha aceptado las alternativas ofrecidas.