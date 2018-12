AMLO ofrece convertir al Istmo en “zona libre” como la frontera norte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la capital del Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció convertir al Istmo de Tehuantepec en la segunda “zona libre” del país después de la frontera norte, para promover la inversión y la creación de fuentes de empleo.

“Va a bajar el IVA, va a bajar el Impuesto Sobre la Renta, y va a aumentar al doble el salario mínimo, como lo estamos haciendo ya en la frontera. Es un proyecto para el Istmo de Tehuantepec”, aseguró el mandatario.

En su mensaje durante la presentación del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas, López Obrador aseguró que habrá recursos en el presupuesto para reparar toda la vía del ferrocarril del istmo e insistió en que la zona se desarrollará “con el apoyo de las comunidades, con el consentimiento, la consulta a los pueblos”.

Informó al gobernador priista Alejandro Murat que en el paquete económico se incluyeron recursos para terminar en definitiva las carreteras de Oaxaca a Puerto Escondido y de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec.

También anunció que se rehabilitará la refinería de Salina Cruz, se ampliará el Puerto de Salina Cruz y se modernizará toda la vía del ferrocarril de Salina Cruz a Coatzacoalcos.

“Vamos también a crear un mecanismo de apoyo en el Istmo, va a ser zona libre. Vamos a empezar con la zona libre en la frontera norte, la segunda zona libre va a ser en el istmo, para que se apoye a inversionistas y se puedan crear fuentes de trabajo en todo el Istmo”, subrayó.

Detalló que como parte del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas se aplicará el plan Jóvenes Construyendo el Futuro, que consiste en contratar a un joven que no tenga trabajo y se le pague tres mil 600 pesos mensuales mientras se capacita y está de aprendiz.

“Este programa se va a aplicar en todo México, pero al 100 por ciento en los pueblos indígenas del país; es decir, todos los jóvenes desempleados de comunidades indígenas van a tener este beneficio, este programa, para que se vayan formando, se vayan capacitando para el trabajo”, expuso el mandatario.

Los estudiantes indígenas, añadió, tendrán preferencia en la asignación de las 300 mil becas de educación a nivel superior.

Refrendó que habrá apoyos a adultos mayores y a productores del agro para que puedan sembrar, los cuales se otorgarán “de manera directa; es decir, ya no va a haber intermediarios”.

Para eso, dijo, se está haciendo, “se está levantando un Censo del Bienestar, para que al adulto mayor le llegue directo a la persona con discapacidad; directo al estudiante de la prepa, su beca, directo; al estudiante de la universidad su beca, directo. Para cada beneficiario su apoyo directo”.

López Obrador aseguró que el Bansefi será el Banco del Bienestar y tendrá sucursales en todas las regiones, “porque así se van a entregar las tarjetas y cada quien va a sacar lo que le corresponda por justicia, les va a llegar”.

Aseveró que se acabaron los moches: “Nada de que: ‘Soy del Movimiento Independiente Emiliano Zapata’, o del Movimiento Presidente Benito Juárez o de la Antorcha Mundial, y ‘dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir’. No. Ya no va a ser así. Se acabó el intermediarismo. Porque si se hace así, no llega, o llega ya muy menguado, con moche”.

Y en el caso de Oaxaca, afirmó que se procurará transferir los recursos de manera directa a las autoridades municipales de usos y costumbres.

“Mañana vamos a comenzar, porque voy a entregar los apoyos de manera directa a las autoridades de los municipios, donde se van a construir caminos de concreto, de cemento”, anunció.

Destacó que de 570 municipios en Oaxaca, 417 de usos y costumbres, y casi 300 no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales.

“Y, ¿qué vamos a hacer? El compromiso es que en el sexenio vamos a pavimentar de concreto todos los caminos a las cabeceras municipales de Oaxaca, y vamos a empezar mañana, que voy a entregar los primeros apoyos”, prometió.

“No va a ser ni siquiera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal. Esto se lo pedí al ingeniero (Javier) Jiménez Espriú, le dije: ‘En el caso de la construcción de los caminos de Oaxaca, vamos a entregar los fondos de manera directa a los gobiernos municipales’. Y es lo que vamos a hacer”, subrayó.

“Con eso nos va a rendir más el dinero. Vamos a iniciar, nada más en Oaxaca, con dos mil 600 millones de pesos para esos caminos”, indicó.

También anunció un programa de precios de garantía para productores agrícolas y crédito ganadero a la palabra, así como apoyo en atención médica.

“Los ocho estados del sur sureste van a tener una atención especial en todo lo que es el servicio de salud; vamos a reforzar todo lo que es la atención médica, se van a mejorar los centros de salud, se van a crear nuevos centros de salud, se van a terminar hospitales que quedaron a medias, abandonados. Va a haber abasto de medicamentos.

“Y aquí aprovecho para pedirle a los trabajadores de la salud que nos ayuden, que lo hagamos juntos. Hay como 80 mil trabajadores de la salud eventuales o que trabajan por honorarios. Los vamos a ir basificando, poco a poco. Es mi compromiso”, dijo.

Para este programa y para otros, aseguró contar con el apoyo del gobernador Murat.