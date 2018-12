Los 500 millones de pesos agregados a Cultura se destinarán al Programa de Apoyos a la Cultura

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La propuesta de presupuesto que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público viene con un recorte sustancial a la cultura, y en particular al teatro, ya que no sólo no se subió de acuerdo a la inflación, que sería lo lógico, sino que se disminuyó en 560 millones de pesos.