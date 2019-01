El CNI y CIG se alinean con el EZLN y rechazan megaproyectos del gobierno federal

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), instancias aliadas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), anunciaron que se sumarán a la postura del grupo armado y no aceptarán los megaproyectos del gobierno federal.

Las políticas públicas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), subrayaron, “no es más que la profundización de esa ofensiva contra la vida con la que quieren hacer débil la lucha por la autonomía de los pueblos originarios que con su lucha frenan la devastación que de arriba imponen”.

Advirtieron que no aceptarán las consultas con las que quieren legitimar el robo de los territorios indígenas y campesinos, el exterminio de los pueblos indígenas y la agudización de la guerra en contra de ellos. “No aceptaremos nuestra muerte, aunque traigan miles o millones de votos que, según ellos, así lo decidieron”.

En una misiva dirigida al EZLN, a Redes de Apoyo al CIG y a Redes de Resistencia y Rebeldía, el CNI y el CIG saludaron al Ejército Zapatista por el 25 aniversario del levantamiento armado, el 1 de enero de 1994, fecha desde la que dejaron de “pedir limosnas” para exigir justicia, y desde ese día –recalcaron– comenzaron a ejercer sus derechos, no sólo en Chiapas, sino en todos los rincones indígenas del país.

El CNI y el Concejo Indígena de Gobierno indicaron que no le creen al “capataz del capitalismo” que dice gobernar México, y no aceptarán ninguna falsa consulta “como esas con las que quieren legitimar el robo de los territorios indígenas y campesinos, nuestro exterminio y la agudización de la guerra en nuestra contra. No aceptaremos nuestra muerte, aunque traigan miles o millones de votos que, según ellos, así lo decidieron”.

En el CNI y el CIG, subrayaron, caminan los pasos profundos, reales e irrenunciables que los pueblos originarios han dado en resonancia con el caminar del EZLN y las comunidades indígenas zapatistas.

“Somos medios de comunicación, cooperativas, guardias comunitarias; somos primarias, secundarias y bachilleratos; somos lenguas y cosmovisiones antiguas; somos apuestas a un futuro que, los que están en el poder, ni siquiera son capaces de imaginar; somos los que enfrentaremos en cada rincón la destrucción que pregonan como si fueran beneficios ‘democráticos’”.

Y recalcaron que con la profundización de la guerra capitalista también profundizarán su resistencia y su rebeldía, y que las mineras con las que pactaron los megaproyectos en el Istmo de Tehuantepec, “el inmoral” proyecto del tren maya, la devastación y privatización para sembrar plantaciones forestales industriales en la selva lacandona, y la enajenación territorial al gran capital que son las Zonas Económicas Especiales, “se toparán de frente con el verdadero poder, el de abajo. Ese que no se rinde, que no se vende y no claudica, porque hacerlo es sabernos muertos como pueblos”.