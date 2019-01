Con protesta, empleados de Presidencia acusan que los tienen “congelados” y temen ser despedidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una veintena de empleados adscritos a la Presidencia se manifestaron este viernes en Palacio Nacional para pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador que se les asignen labores pues desde hace un mes los tienen “congelados” y temen ser despedidos.

Pancartas en mano, en las que se podía leer mensajes como: “Me canso ganso que queremos trabajar”, “Somos trabajadores de una institución, no de un partido”, o “También somos pueblo”, entre otros, los trabajadores aclararon que, hasta ahora, sí han recibido su pago, pero los mantienen sin realizar labor alguna y temen que eso pueda ser usado como pretexto para correrlos.

En entrevista, Julio César González, quien dijo estar asignado al área de información de Los Pinos donde le reportaba de manera directa al presidente sobre monitoreo de medios, impacto político e incluso jurídico, refirió que los afectados son empleados de atención ciudadana, comunicación social, y de Los Pinos, que ahora pertenece a la Secretaría de Cultura.

La manifestación se registró al interior de Palacio Nacional minutos antes de comenzar la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, el mandatario reiteró que los reajustes administrativos únicamente se realizan en puestos de alto nivel y que los trabajadores de base no serán removidos.

En el caso específico de los manifestantes de este día dijo que si no han sido despedidos, no tienen nada que temer y añadió que se revisarán los casos para no cometer injusticias.