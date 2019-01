Tribunal Electoral de NL rechaza impugnación del PAN a la alcaldía de Monterrey

MONTERREY, N.L. (apro).- El aspirante a la alcaldía de esta capital Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, quien perdió las elecciones extraordinarias del pasado 23 de diciembre, reveló que el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León desechó el recurso de impugnación que presentó, aunque advirtió que llevará su inconformidad a instancias federales.

En un video que difundió en redes sociales, el candidato albiazul refirió que mantendrá su lucha para pedir que se anulen los comicios que ganó su oponente del PRI, Adrián de la Garza Santos quien, hasta ahora, se mantiene como alcalde electo.

“Decidieron no aceptar la impugnación de las irregularidades que denunciamos de la elección del pasado 23 de diciembre, que ya fue en calidad de extraordinaria. En este tiempo hemos aprendido que no es la última instancia, si no que el juego apenas comienza”, señaló en la imagen en la que habla ante la cámara.

Afirmó que su batalla legal que emprende para revertir el resultado para la alcaldía de Monterrey es en nombre de la ciudadanía que acudió a las urnas.

“Seguiremos luchando por los derechos de los regiomontanos Seguiremos impulsando la verdad como la divisa de la sociedad. Queremos justicia y la pediremos ante el Tribunal federal Electoral”, dijo.

Cantú señaló que el año electoral en Monterrey inició en octubre del 2017 y aún no concluye, pues la instancia local cerró “uno más de los capítulos, no el último pero sí muy importante”.

En el mismo video posteó un texto de reproche hacia el Tribunal: “Hoy el @TEENL1 decidió hacer oídos sordos a las irregularidades denunciadas en la elección extraordinaria en Monterrey. Vamos al Tribunal Federal en búsqueda de justicia y verdad. ¡No nos vamos a rendir!‬”.

En la primera elección efectuada el 1 de julio, Cantú ganó, pero luego de una serie de juicios de inconformidad promovidos por su oponente tricolor, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que fuera anulado el proceso y que se repusiera por completo en la elección que fue celebrada en diciembre.

Mientras Cantú Rodríguez impugna, de la Garza santos ya inició trabajos de transición en esta capital, para rendir protesta como alcalde reelecto el próximo 31 de enero.