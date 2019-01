López Obrador arranca programa de pensión a adultos mayores en Chalco

VALLE DE CHALCO, Edomex. (proceso.com.mx).—El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio el banderazo al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en Valle de Chalco.

En uno de los municipios más pobres del centro del país y hace unos años bastión del priismo, Obrador repartió las primeras tarjetas con dos mil 550 pesos; es decir, más del doble de lo que percibían en el gobierno anterior que eran mil 160 pesos bimestrales.

Acompañado por el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, López Obrador aclaró que la iniciativa de carácter universal y constitucional tiene como meta entregar para finales de febrero de este año, 8 millones 500 mil tarjetas a los adultos mayores del país.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se destinaron 100 mil millones de pesos a este programa, lo que permitirá incorporar a jubilados y pensionados.

AMLO recordó que, con el objetivo de entregar los recursos de los programas de Bienestar de manera directa, entre 300 y 500 mil millones de pesos se distribuirán desde la Tesorería Nacional hasta las tarjetas bancarias de los beneficiarios; “sin pasar por ninguna oficina administrativa del gobierno”.

Y da a conocer Cartilla Moral de Reyes

El presidente aprovechó para dar a conocer y distribuir la Cartilla Moral, la cual tiene la función de fortalecer los valores culturales, morales y espirituales; “no sólo lograr el bienestar material, sino también el bienestar del alma, y para eso ésta cartilla”, señaló.

López Obrador recomendó leerla en los tiempos libres y de manera voluntaria, ya que se trata de un escrito elaborado por el escritor Alfonso Reyes, de unas 60 páginas que habla de preceptos morales, que tiene que ver con el amor a la naturaleza, el amor a la patria, el amor a la familia, el amor al prójimo.

“Esto es la justicia: fortalecer los valores. Y en el tiempo que tengan libre los adultos mayores, a ver, con los hijos, con los nietos, una repasadita. Vamos a leer la cartilla para fortalecer valores. Porque esto nos va a llevar a una sociedad mejor. ¿Cómo era antes? Teníamos más valores. Seguimos teniendo”, acotó AMLO.

“No han podido los corruptos acabar con los valores del pueblo de México, no han podido. Pero necesitamos fortalecerlos, no es triunfar como venían queriendo, no es triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole”.

Remató a modo de líder moral y cobijado entre aplausos:

“No es que ‘el que no transa no avanza’. No, eso no. Es poder decirles a todos, a los niños, a los jóvenes, a todos, decirles: ‘Sólo siendo buenos podemos ser felices’, porque la felicidad no sólo es acumular riquezas, bienes materiales. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, esa es la verdadera felicidad”.