CDMX propone esquema para cargar gasolina según engomado y amplían plazo para verificar

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sugirió a los capitalinos acudir a las gasolineras a cargar combustible según el engomado de su auto y pidió a las estaciones no vender el líquido en bidones.

La mandataria advirtió que, quien sea sorprendido revendiéndolo, será sancionado con una multa económica o con prisión preventiva.

Y aunque dijo que “todavía serán algunos días que estaremos informando para restablecer el servicio de manera normal”, aseguró que su administración continúa en coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex) para mejorar el servicio de distribución en la capital y que se restablezca “en el menor plazo posible”.

En una conferencia imprevista en su agenda oficial este domingo, Sheinbaum Pardo detalló que, para evitar largas filas como se ha visto desde el pasado martes, tanto gasolineras como automovilistas podrían adoptar el siguiente calendario para dar el servicio y obtener el recurso:

También te recomendamos La Canacar ofrece colaborar con Federación para atender desabasto de gasolina

-Matrícula 9 o 0 (engomado azul): Lunes

-Matrícula 5 o 6 (engomado amarillo): Martes

-Matrícula 7 u 8 (engomado rosa): Miércoles

-Matrícula 3 o 4 (engomado rojo): Jueves

-Matrícula 1 o 2 (engomado verde): Viernes

La medida surgió por una iniciativa ciudadana difundida en las redes sociales la semana pasada con el siguiente llamado: “¡Si nos organizamos, cargamos todos!”. No obstante, aclaró que le hicieron un ajuste para que no se empalmara con el programa Hoy no Circula.

Esta tarde, la mandataria local aclaró: “es una orientación, una sugerencia. Pedimos apoyo a la ciudadanía. No es una regulación, no es una ley, no es una norma, es una sugerencia. Si nos apoyan en que se haga de esta manera se va a restablecer más rápido, nos vamos a ordenar, vamos a disminuir filas en las estaciones de servicio, pero no es una cuestión legal que sea sancionado”. La medida es para vehículos particulares, no para taxis.

Respecto a las sanciones por la reventa del combustible, como ya se ha denunciado en medios de comunicación, aclaró que hasta el momento no hay detenidos. No obstante, informó que a partir de este domingo, la policía tiene la orden de detener a quien sea sorprendido haciéndolo en la vía pública.

La sanción será con base en la cantidad ofertada, ya sea una sanción económica según la Ley de Justicia Cívica, o con prisión preventiva por violar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Amplían plazo para verificación

La jefa de gobierno añadió que, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y con el Gobierno del Estado de México, y “como parte de esta condición extraordinaria”, para disminuir recorridos de los automotores, la verificación vehicular para autos con placa terminación 5 y 6 o engomado amarillo, se ampliará 15 días, para concluir el próximo 15 de marzo.

La funcionaria también sugirió a los operadores de las estaciones de servicio que, “por protocolos de seguridad y protección civil”, restrinjan la venta de combustible “en recipientes que no cuenten con los mecanismos de seguridad adecuados para su almacenamiento y traslado. (Plásticos, vidrio, PET, bidones, garrafones, entre otros)”.

Y es que, advirtió que han detectado que la gasolina que se vende en la calle está mezclada con agua y eso puede dañar a los automotores.

Por lo pronto, dijo que alrededor de mil 200 policías preventivos y auxiliares continúan la vigilancia en las estaciones de servicio, además de los policías de Tránsito que ayudan a agilizar la vialidad y dan prioridad al traslado de las pipas para abastecer los establecimientos.

Claudia Sheinbaum aseguró que el sistema de transporte público de la ciudad tiene garantizada la continuidad en su operación. Luego, llamó a los concesionarios de microbuses y taxis a no intentar subir su tarifa con el argumento del desabasto de combustible, pues advirtió que podrían ser sancionados por la Secretaría de Movilidad (Semovi).

También anunció que el servicio de Locatel será reforzado con 45 operadores para mejorar su atención ya que recibe el doble de llamadas de su flujo normal. Desde la semana pasada, dicho servicio fue activado también para informar a los capitalinos a qué estaciones pueden acudir con la garantía de que hay combustible. No obstante, éste presentó fallas.

Según la funcionaria, “en dos días ha disminuido a más de la mitad el tiempo de espera y de atención” y se pretende que sea actualizado cada cuatro horas.

Por último, negó que haya problemas en el abastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad en la Central de Abasto (Ceda).