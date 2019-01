Pemex defiende maniobras en Tlahuelilpan; la investigación sigue abierta: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con una explicación técnica sobre la presión que mantuvo el ducto después del cierre de válvulas, así como los tiempos en el desarrollo de los hechos en Tlahuelilpan el pasado 18 de enero, Pemex justificó sus acciones y rechazó haber incurrido en omisiones.

No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtió que las investigaciones siguen abiertas, luego de ser cuestionado sobre condiciones de corrupción o negligencia en el desempeño de funcionarios de la petrolera.

“Está abierta la investigación en la Fiscalía, reconstruirán los hechos y el fiscal general va a estar informando para que no se piense que nosotros estamos dando información a conveniencia. Vamos a informar y al final la autoridad competente va a emitir un dictamen cuando concluya la investigación y fincará responsabilidades, si no, no tendríamos todos los elementos”, advirtió.

El titular de la petrolera, Octavio Romero Oropeza, acompañado de Juan Francisco Rivera Cavazos, un técnico de mando operativo, expusieron las condiciones en las que se intervino antes y después de la tragedia que cobró la vida de hasta el momento 89 personas por la explosión en la toma clandestina de Tlahuelilpan, Hidalgo.

La cuestión fue una: fueron cuatro horas desde que inició la toma clandestina antes de la explosión.

Rivera Cavazos mencionó que, en un principio, la toma “era un pequeño charco” y que, cuando Pemex recibió el reporte fue aproximadamente a las 6:20 de la tarde; según él, los procedimientos para suspender la operación del ducto (seccionar) iniciaron 10 minutos después, en tanto, la formación de “la fuente” se registró hasta las 6:50 de la tarde.

El técnico explicó que la sección de un ducto implica procedimientos hidráulicos para revertir la presión, pues hacerlo de manera precipitada puede fracturar el conducto.

Romero Oropeza a su vez, expuso la diferencia de altitud entre Tula Hidalgo y Tlahuelilpan, una pendiente de 94 metros. En condiciones normales, dijo, el ducto trabaja con 20 kilogramos de presión, pero una vez seccionado la tarde del viernes, se mantenía una presión de siete kilogramos.

Esto es que, debido a la pendiente y el combustible que queda en el ducto ya cerrado, no fue posible controlar la fuga que devino estallido.

El director de Pemex aseguró que apenas tuvieron conocimiento del siniestro se activaron todos los protocolos de emergencia médica, técnica y de bomberos para atender la situación.