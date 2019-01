Ricardo Monreal llega a Morelos para aplicar “operación cicatriz”

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El senador Ricardo Monreal será el encargado, según los hechos, de establecer las relaciones entre el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, el Congreso local y el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos, que mantienen una relación tirante y a ratos de franca confrontación que ha puesto en riesgo a la entidad de paralizarse.

Ni las visitas de Andrés Manuel López Obrador, como presidente electo primero y constitucional después, han podido acabar con las pugnas intestinas de la coalición Morena-PES-PT, y particularmente entre 15 de los diputados locales que se oponen a Blanco.

El senador Ricardo Monreal ofreció una conferencia de prensa en Cuernavaca, en la que estuvieron presentes todos los actores en pugna. El pretexto para el encuentro fue la presentación del libro “El Acceso de las Mujeres a la Justicia”, y aunque lo negó, las señales son que el legislador llegó para la “operación cicatriz”.

“En el Senado respaldamos al gobernador (Cuauhtémoc Blanco), es importante estar juntos, que no vale la diferencia ni la división, que vamos a intentar caminar porque Morelos necesita la unidad y porque tenemos una clara visión de que el gobernador es una gente limpia, es una gente incorruptible y que tiene una voluntad férrea de resolver los problemas más importantes de la entidad, sé que hay problemas, como en todas partes”, dijo.

Y es que Blanco Bravo se ha confrontado abiertamente con la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, a quien ha acusado de intentar boicotear su administración de la mano del director del Banco del Bienestar, Rabindranath Salazar Solorio. Los ha acusado de construir una mayoría en el Congreso local para impedirle gobernar, ecuación en la que también coloca al alcalde Villalobos, a quien la líder partidista respalda abiertamente.

Así que el gobierno de López Obrador abrió un canal distinto para evitar que el conflicto en Morelos se le convierta en un problema.

“El gobernador tiene toda la confianza del Presidente de la República y tiene toda la confianza del Senado de la República, así que trataremos de construir juntos acuerdos para que se beneficie la sociedad. Le decía a la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena con respeto, que intentáramos avanzar por la vía del diálogo. La prioridad siempre es el diálogo, hay que dedicarles muchas horas”, dijo.

Luego, Monreal recordó que guarda amistad con Cuauhtémoc Blanco desde que el actual senador era delegado en la Cuauhtémoc, cuando lo invitó a la inauguración de un parque que lleva el nombre del exfutbolista. En ese contexto aseguró que, a partir de ahora, se construirán acuerdos para el presupuesto y en general para todo.

Y es que en el Congreso local fue imposible que se aprobara el presupuesto en los últimos días de 2018, y cuando se aprobó hace dos semanas, sucedió pero con una serie de candados y modificaciones que fueron rechazadas por el gobierno del estado. Un ejemplo es que se dejó sin efecto el canje de placas que se pretende implementar y que significa enormes recursos para la nueva administración.

“Vamos a platicar con ellos, se va a resolver, en la Cámara de Diputados son sensatos. A los diputados de Morena, PES y PT no les mueven intereses facciosos, la prioridad es el diálogo, no polarizarse y no conformarse. Yo hago votos porque el reencuentro sea a favor de Morelos”, sostuvo.

De su lado, Cuauhtémoc Blanco aseguró que sí hay personas que quieren “desestabilizar” su gobierno. Y aunque no dio nombres, dijo que su enojo proviene del hecho de que le pidieron “chamba” y al obtener respuesta negativa, comenzaron a obstaculizar su gobierno.

“Es un tema político. No nos vamos a dejar. Esta es gente abusiva que quiere seguir teniendo el poder y quiere aparecer en cualquier lugar. Pero conmigo, no”, dijo.

En tanto, el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, escribió en su cuenta de twitter: “Hoy, junto al senador @RicardoMonrealA, la senadora @LuciaMezaGzm, la diputada local @keilafigueroaD9, y el gobernador @cuauhtemocb10, dejamos las diferencias de lado para trabajar coordinadamente por el bien del estado. La unidad siempre sumará. ¡Va por ti, #Cuernavaca!”.

Hoy, junto al senador @RicardoMonrealA, la senadora @LuciaMezaGzm, la diputada local @keilafigueroaD9, y el gobernador @cuauhtemocb10, dejamos las diferencias de lado para trabajar coordinadamente por el bien del estado. La unidad siempre sumará. ¡Va por ti, #Cuernavaca! pic.twitter.com/Of4x6a8KhT — Antonio Villalobos Adán (@AntonioLobito01) January 22, 2019

Finalmente, la diputada Keila Figueroa, coordinadora de Morena, dijo que la bancada está abierta a revisar y modificar el paquete económico 2019 e incluir temas como el emplacamiento.

“Si ellos lo toman como un asunto de seguridad, nosotros estaremos viendo políticas públicas para que se pueda implementar, si hay una recaudación a dónde se va a ir esa recaudación, cómo se va a implementar en todos los municipios que tanto lo necesita”, concluyó.