Venezuela: Gobierno y oposición endurecen postura; la OEA convoca a sesión extraordinaria

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó, el próximo jueves 24, a una sesión extraordinaria para analizar “los recientes acontecimientos en Venezuela”.

Por su parte, la Asamblea Nacional convocó para mañana a una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro, y de inmediato el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, envió un mensaje de apoyo a los opositores venezolanos. “Estamos con ustedes y nos quedaremos con ustedes hasta que la democracia sea restaurada”, soltó.

En su cuenta de Twitter, Pence escribió: “Nos quedaremos con ustedes hasta que la democracia sea restaurada y reclamen su derecho de nacimiento de Libertad”.

As the good people of Venezuela make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say: estamos con ustedes. We are with you. We stand with you, and we will stay with you until Democracy is restored and you reclaim your birthright of Libertad. pic.twitter.com/ThzIAqBoRn

— Vice President Mike Pence (@VP) 22 de enero de 2019