“No descarten ninguna línea de investigación”, pide a AMLO la viuda de Javier Valdez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdez, asesinado en mayo del 2017, acudió a la rueda de prensa matutina de Andrés Manuel López Obrador para pedirle al gobierno mexicano no descartar ninguna línea de investigación en el esclarecimiento del crimen y así poder determinar quién ordenó el homicidio.

Ante la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y frente al tabasqueño, Griselda Triana soltó:

“Lo que vengo a pedir, a exigir es que no descarten ninguna línea de investigación en cuanto a la autoría intelectual (del crimen) de Javier. A mí no me importa de qué organización criminal vino la orden, a mí me importa es que quede muy claro y también que la Fiscalía General haga su trabajo, que profundice más en las investigaciones y se determine quién dio la orden de asesinar a Javier”.

Apenas en la semana, en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, en Estados Unidos, su excolaborador, negó estar detrás del asesinato del periodista y culpó a los hijos del Chapo de haberlo ordenado.

“Aquí lo importante es dar con los personajes que dieron la orden, que se haga justicia ¿Quién dio la orden?, ¿quién está mintiendo?, y ¿quién tiene la razón? Exigimos verdad, exigimos justicia y exigimos castigo para los autores materiales, pero sobre todo los intelectuales”, demandó.

Por su parte, Sánchez Cordero prometió que se agotarán todas las líneas de investigación abiertas para lograr el esclarecimiento no solo del asesinato de Valdez, sino de todos los crímenes cometidos en contra de periodistas mexicanos.