Fallece el gran compositor francés Michel Legrand

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- A los 86 años de edad falleció el pianista e intérprete francés Michel Legrand, autor de la banda sonora para la célebre película de 1963 Los paraguas de Cherburgo, llamado “el grande” de la música en el cine mundial y artífice de la comedia musical francesa.

Desde septiembre del año pasado, se había anunciado que Legrand padecía una pleuresía avanzada y su muerte era cuestión de tiempo.

Este gran señor de la canción popular francesa nació en París el 24 de febrero de 1932, en el seno de una familia musical: su padre fue el director de orquesta Raymond Legrand (1908-1974) y su madre Marcelle der Mikaellan, hermana del conductor Jacques Helian; su hermana Christiane era la voz soprano del famoso grupo coral galo estadunidense Les Swingle Singers, tan de moda en los sesenta, en tanto que Michel emprendió por 1942 sus estudios en el conservatorio de la capital francesa, que concluyó en 1949.

A los 19 años de edad ya escribía arreglos musicales para la orquesta de su papá, y pronto incursionó en los espectáculos de variedades acompañando primero a artistas de la categoría de Henri Salvador y Jacqueline François, con su piano; posteriormente, a Zizi Jeanmaire y Juliette Gréco y Bing Crosby, para devenir en director musical de Maurice Chevalier.

Sedujo al público estadunidense al tiempo que realizaba sesiones memorables de jazz ahora clásicas con Miles Davis y Ben Webster, dirigiendo a solistas como Samson François. También trabajó piezas de ballet para Roland Petit y Gene Kelly.

Comenzó a escribir temas para notables intérpretes, tipo “El Jazz y la Java” para el cantante Claude Nougaro, aparte de cantar él mismo las letras de Eddy Marnay “La Luna”, “Vals de las lilas” y “Cuando se ama”, ésta a dueto con Nana Mouskouri, así como la lírica de Jean Dréjac en “Comme elle est longue à mourir ma jeunesse”, y a finales de siglo para el álbum Présence.

“El grande” va al cine

Hacia 1954, la disquera Columbia de Estados Unidos le propuso grabar el álbum de jazz I Love Paris, vendiendo millones de ejemplares. Ese año compuso su primera banda sonora para la cinta Les amants du Tage, de Henri Verneuil. Pero serían dos partituras fílmicas en los años sesentas las que lo catapultaron a las glorias de la pantalla grande: Los paraguas de Cherburgo y Les señoritas de Roquefort (1966), de Jacques Demy.

Entre 1958 y 1964 colaboró para seis películas de Francois Reichenbach; con la genial Agnès Varda en Cléo de 5 a 7 (1962), y por supuesto, su mancuerna creativa Demy en Lola (1960), La baie des anges (1962) y Peau d’âne (1970).

Las ofertas que le hizo el director fílmico Jean-Luc Godard estuvieron impregnadas de la “nueva ola” de la cinematografía francesa: Une femme est une femme (1961), Vivre sa vie (1962), Le Grand Escroc (1964) y Bande à part (1964). Al igual que otros compositores galos (Maurice Jarre, el músico del Doctor Zhivago, o Georges Delerue), Michel Legrand sucumbió al llamado de las sirenas de Hollywood y ganó varias estatuillas Oscar.

Entre ellas:

“Los molinos de mi corazón”, para la película de Norman Jewison L’Affair Thomas Crown (1968); el tema homónimo de la película “Verano del 42”, de Robert Mulligan (1972), y con Barbara Streisend, Yentl (1984), musical acerca de una joven judía que se disfraza de hombre para educarse en el entendimiento de las leyes de la religión judaica.

De vuelta a Francia, Michel Legrand participó en la banda sonora de Les unes et les autres, de Claude Lelouch, y luego en Paroles & musique, y Train d’enfer, de 1984 y 1985 respectivamente.

A petición expresa del Agente 007, el actor inglés Sean Connery, hizo la música para la película Never Say Never Again, de 1983. La periodista Ariane Gil, colaboradora del diccionario La chanson française et francophone (Larousse/Radio France), escribió acerca del este gran compositor que siempre se jactó de estar enamorado de la vida:

“Un canto absolutamente perfecto en fraseo armonizando a los demás instrumentos y con partituras llenas de originalidad y dinamismo, hicieron de Michel Legrand un gran artista respetado por el mundo entero.”