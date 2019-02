Magnitud de sismo en Chiapas “no ameritó” activación de Alerta Sísmica en la CDMX, dice el C5  

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La magnitud de 6.5 que presentó el sismo ocurrido la mañana de este viernes en la frontera entre Chiapas y Guatemala “no ameritó” la activación de la Alerta Sísmica en la Ciudad de México, por lo cual no sonaron los altavoces, aseguró Juan Manuel García Ortegón, director del Centro de Control C5.

En conferencia junto con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que, según el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), “lo que fundamentalmente sucedió en este caso es que fue un sismo con epicentro entre la frontera de Chiapas y Guatemala, suficientemente lejano para que los primeros sensores que tenemos instalados en la Costa del Pacífico lo detectaran”.

Para cuando llegó a tierras oaxaqueñas, siguió, “se identificó con un sismo más cercano a la magnitud de 4 que a magnitud de 6.5, que es lo que el Sismológico está informando para la zona del epicentro. Por esa razón el algoritmo determina que no hay alertamiento preventivo para la Ciudad de México. De inicio no se emitió la alerta”.

De hecho, en su página https://www.cires.org.mx, el CIRES difundió el Boletín Preliminar del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) en el que informó que “el 01 de febrero de 2019 a las 10:15:07 hrs. (hora local) el SASMEX® detectó un sismo inicialmente en 8 estaciones sismo sensoras, que No Ameritó aviso de Alerta a la Ciudad de México porque la energía del sismo en desarrollo, permitió pronosticar un efecto sísmico menor en la Ciudad”.

El documento fue compartido por el C5 en su cuenta de Twitter.

Al comentario de reporteros por las reacciones de capitalinos que en redes sociales reclamaron que la alerta sísmica no sonó, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, respondió:

“No es que alguien funcione un switch. Es un algoritmo que alerta la Alerta Sísmica y, en este caso, por la distancia y la ubicación del epicentro. Esencialmente no está determinado por la Ciudad de México, sino en el algoritmo general que está definido desde el (Centro Nacional de Prevención de Desastres) Cenapred y la instalación de las propias alarmas sísmicas”.

El director del C5 aclaró que la no emisión de la Alerta no significó que los altavoces no hayan funcionado. Agregó que “todos los días hay revisión puntual de los postes” donde éstos se localizan.

Apenas el 5 de noviembre pasado, el anterior gobierno capitalino comenzó a realizar pruebas de audio simultáneas en los altavoces con un sonido distinto al que éstos emiten cuando avisan de la presencia de un temblor.

Dichas pruebas mensuales se implementaron a raíz de las varias fallas que registraron algunos altavoces en otros eventos sísmicos y que obligaron al gobierno a hacer una revisión general de los mismos.

Por ejemplo, el 19 de julio de 2018 las autoridades detectaron que 12% de las 11 mil 556 bocinas instaladas no funcionaron por fallas técnicas o porque ya eran obsoletas.

Más de 2 mil 400 sismos en diciembre de 2018

Durante diciembre de 2018, el Servicio Sismológico Nacional reportó dos mil 460 temblores en el territorio mexicano con magnitudes entre 1.9 y 5.1. La mayoría ocurrieron en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, el Istmo de Tehuantepec, Michoacán, Jalisco, Colima y el Golfo de Baja California.

El día 20, a las 19:59 horas, ocurrió el sismo de mayor magnitud -5.1- en el Golfo de Tehuantepec. El epicentro se ubicó a 145 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas.

También en diciembre se registró una secuencia sísmica en Nayarit. El mayor de la secuencia ocurrió el día 24 a las 20:32 horas, con epicentro a 25 kilómetros al noreste de Ixtlán del Río, con magnitud de 4.0 y profundidad de 14 kilómetros.

Entre los días 24 y 25 se presentaron 11 sismos en esa región. Sin embargo, durante todo el mes el Servicio Sismológico Nacional reportó 52 sismos con epicentro en Nayarit. Los mayores alcanzaron magnitud 4.0.

La entidad con mayor sismicidad en diciembre de 2018 sigue siendo Oaxaca con mil 457 eventos sísmicos.

