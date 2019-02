El PRD, sin definir alianza con el PAN para elección extraordinaria en Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).- El PRD dejó en claro que no está obligado a repetir la alianza electoral con el PAN y el resto de las fuerzas políticas que integraron la coalición Por Puebla al Frente para contender en las elecciones extraordinarias de este año por la gubernatura de Puebla.

En rueda de prensa, Fernando Belaunzarán, integrante de la dirección nacional extraordinaria del PRD, dijo que la primera opción para este partido en torno a los comicios que se llevarán a cabo el 2 de junio, es buscar postular a un candidato surgido de la sociedad civil poblana.

Aunque aclaró que aún existe la posibilidad de acordar una alianza electoral con el PAN como ocurrió en los comicios de 2018 cuando postularon a Martha Erika Alonso Hidalgo, Belaunzarán señaló que el partido no está obligado a hacerlo y que explorarán la posibilidad de contender con candidato propio.

“No estamos cerrados a cualquier posibilidad, veremos cómo se dan las cosas, pero una de las expectativas es que la solución pueda venir de la propia sociedad civil poblana”, expresó.

“No desechamos la posibilidad de revivir la alianza con ellos pero no estamos obligados”, agregó el perredista. “Nosotros no damos un aval por anticipado (al PAN), tendrán que convencernos, no tenemos obligación de refrendarla (la coalición), sí está la posibilidad, pero si nos ponemos de acuerdo en el candidato y para eso veremos distintas posibilidades”.

Este viernes, el PRD nombró una coordinación estatal que estará a cargo de la dirección del partido durante el proceso electoral y será la encargada de definir al perfil que apoyarán a la gubernatura de Puebla.

La coordinación quedó integrada por Carlos Martínez Amador, Julián Rendón, Vladimir Luna, Eréndira Alvarado y Brisa Amil.

En entrevista, Rendón aclaró que una de las primeras acciones que emprenderá esta coordinación es reunirse con organizaciones civiles y académicas como el Consorcio Universitario a quienes escucharán sus propuestas de perfiles para la candidatura a gobernador de Puebla.

“Hoy el PRD ha privilegiado ir no en una alianza electoral, sino en una alianza ciudadana para transformar Puebla”, expresó por su parte Alvarado.

Dijo que a partir de esta fecha, el partido abre su convocatoria para buscar un candidato y que pretenden que sea resultado de un amplio consenso con grupos ciudadanos.

Cuestionados sobre la posibilidad de que postulen a Antonio Gali López, hijo del exgobernador Antonio Gali Fayad, quien milita en el PRD, o al morenovallista Luis Banck, los perredistas insistieron en que hasta ahora no se descarta ninguna posibilidad, ni nombre.