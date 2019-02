Abuchean al gobernador de Querétaro: ¡el transporte es una basura!, le dicen (video)

QUERÉTARO, Qro (proceso.com.mx).- Durante el inicio del programa “Gobernador en tu calle”, el panista Francisco Domínguez Servién fue interrumpido por ciudadanas que criticaron el servicio del transporte público urbano Qrobús, al que le fue autorizada un aumento de tarifa de hasta 37%.

“Nosotros, todos los que vivimos en esta zona, nos la pasamos horas y horas esperando el camión. Después viene el camión, viene toditito lleno, ya no cabemos nadie”, expresó la mujer que habita en la calle Menchaca, una de las colonias populares al norte de la ciudad.

El mandatario intentó mostrarse abierto a la crítica y explicó que abría el micrófono sin saber lo que la ciudadanía expresaría, lo que motivó que dos mujeres más exigieran tomar la palabra, pero el gobernador sólo le concedió el micrófono a una de ellas.

“La última, la última porque sino, van a… yo voy a platicar con todos ustedes”, afirmó, en el sentido de que él trataría los asuntos al bajar del templete con la gente y ya no a través del micrófono.

Acto seguido, la segunda mujer tomó el micrófono y de la misma forma cuestionó el servicio del transporte pública Qrobús, al que el gobierno de Francisco Domínguez Servién le autorizó un aumento de 8.5 a 11 pesos la tarifa, una de las más altas en los últimos 3 sexenios.

“En San Pedrito Peñuelas es una basura el transporte, la ruta 41 que pasa por allá, pasa a la hora que quiere y unos de los chóferes más groseros que dicen: tome taxi, pues págamelo y me sube”, se quejó la mujer.

Otras personas que estaban en las sillas frente al templete instalado por el gobierno estatal, comenzaron a cuestionar el deficiente del servicio de transporte público, ante un gobernador que apoyo sus manos en los bolsillos de su pantalón ante los reclamos.

El mandatario en seguida tomó el micrófono y expresó: “Hay que contestar la queja de Ustedes, así como lo dijo, mi obligación es contestar, y ya lo había mencionado que estamos construyendo un eje estructural de transporte público para Menchaca”, expresó.

Sin embargo, terminó por señalar que los responsables son los concesionarios del transporte público urbano y no el gobierno, además le pidió a la gente un plazo hasta diciembre para ordenar el transporte, lo que provocó que recibiera una rechifla y gritos de la gente.

“El gobierno da las concesiones del transporte público, el gobierno no es dueño de los camiones, ni los choferes trabajan para el gobierno, eso es de los concesionarios, pero tienen mi compromiso, tienen mi palabra, denme de aquí a diciembre para poner en orden camiones, choferes…”, dijo el mandatario.

#EnVivo: Buenas tardes, estamos en Menchaca, dando inicio al Programa Gobernador #EnTuCalle. ¿Qué te parece? ¡Comparte! #FelizDomingo Posted by Pancho Domínguez on Sunday, February 10, 2019

Ante los gritos y chiflidos el gobernador preguntó ¿Cuánto tiempo? pero tuvo que entrar la secretaria de Obras Pública, Romí Rojas Garrido, a su rescate, sólo para insistir que el eje estructurante, que fue anunciados desde el inicio de su administración, hace 3 años, quedará listo en agosto.

“Verdaderamente (el gobernador) está, no preocupado, ocupado en el tema del transporte público y qué significa que el gobernador esté ocupado en el tema del transporte público que nos tiene verdaderamente a todo el gabinete engranados, para que esto verdaderamente se pueda traducir en un beneficio de menores tiempo de traslado y demás”, dijo la Secretaria de Obras.

A diferencia de la empatía que lograba con la ciudadanía en su campaña, esta vez el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, se encontró a gente molesta, por el deficiente servicio de transporte y el aumento a la tarifa de 37% aprobado hace 2 meses.

Ante los cuestionamientos que seguían, el gobernador arengó que si no había 100 camiones más circulando en las calles en un mes, les quitaría la concesión a los concesionarios, lo que ni siquiera está justificado en la Ley, pero que además no ocurrirá.

Y es que el mandatario sabe que en estos días los concesionarios tienen previsto renovar 100 camiones más que por Ley no deben circular por viejos, lo que es diferente a agregar 100 camiones más a las rutas, como lo prometió a la gente de Menchaca.

Uno de los concesionarios más críticos en el avance lento de la modernización del transporte público, Francisco Zubieta Méndez, hace días también confirmó la llegada de la empresa ADO a Querétaro y calificó a esos empresarios como “suertudos”.

Lo anterior porque explicó que compraron concesiones cuando aparentemente no habría ningún aumento a la tarifa, lo que cambió a raíz de que el Congreso con mayoría panista, modificó la Ley, de tal forma que quitaron un candado que impedía el incremento hasta agosto de 2020, de no existir un incremento en la inflación anual del 10%.

Pero además, Zubieta Méndez señaló que a diferencia de los últimos 25 años en que los transportistas queretanos subsidiaron la tarifa preferencial, para personas de la tercera edad, discapacitados y estudiantes, ahora la nueva empresa no va a subsidiar nada, pues en el gobierno de Domínguez Servien, decidieron quitarle esa carga para que sea el gobierno el que pague el subsidio con el erario público.

“Mi enojo más grande en mi oficina que me hace pasar mi equipo es esto, el transporte público, y yo personalmente lo voy a supervisar, porque no les voy a quedar mal a Ustedes. Sé que lo vamos a hacer juntos, porque si voy a estar en la calle, mejor no salgo, porque si me van a reclamar que no estoy cumpliendo”, dijo al final del acto en Menchaca.

El mandatario ha desatendido la petición de la ciudadanía para que él y sus funcionarios se mueven en camión con regularidad, no obstante, el mandatario aseguró que se subirá al transporte público, cómo ya lo ha hecho otras veces acompañado de fotógrafos y reporteros.

En el acto también estuvo el panista Luis Bernardo Nava Guerrero, actual alcalde de Querétaro y quién anteriormente tenía a su cargo el servicio del transporte público urbano “Qrobús”, antes de competir por la Presidencia Municipal, la cual le ganó a Morena y el PES en los tribunales.

Al final el gobernador también recibió algunos aplausos de algunas personas asistentes al acto organizado por su gobierno.