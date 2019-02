Batres y Esquivel chocan en redes sociales por “autonomía” de la CRE y la CNH

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente del Senado, Martí Batres, y el subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel, chocaron en redes sociales por el tema de la autonomía de las comisiones Reguladora de Energía (CRE) y Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Hay de autonomías a autonomías. La autonomía de la UNAM, CNDH, INE y Pueblos Indios fortalece a la sociedad. La autonomía de la CRE, CNH, COFECE y otras es para fortalecer a los consorcios privados frente a las empresas públicas. — Martí Batres (@martibatres) February 13, 2019

En la misma red social, Gerardo Esquivel, subgobernador del Banxico, respondió al comentario del presidente de la Mesa Directiva del Senado:

Estimado Martí, No hay autonomías buenas y autonomías malas. Si hay algún elemento en contra de decisiones o miembros de ciertos órganos autónomos, procedan legalmente. Con todo respeto, considero que es un error poner el tema de la autonomía en estos términos. — Gerardo Esquivel (@esquivelgerardo) February 13, 2019

El legislador no se quedó callado, continuó con el debate y soltó: “Estimado Gerardo: No he utilizado los términos buena o mala. Sería maniqueísmo. Pero estoy convencido de que los propósitos de la autonomía en unos casos y otros son muy distintos. La autonomía en la CRE y la CNH fue para apoyar a consorcios privados a costa de empresas públicas”.

El pasado martes 12, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el periodo neoliberal se crearon organismos independientes como la CRE, que han sido parte de una simulación “para facilitar el robo, para entregar contratos, permisos a empresas particulares”.

Proceso publicó ayer una nota sobre los perfiles de algunas de las personas que aspiran a ocupar las vacantes de la CRE, donde aparecen algunos personajes con puestos en el gobierno actual y cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su movimiento, lo que podría afectar la autonomía de esas instituciones.