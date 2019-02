Alcalde de San Pedro asume control de policía municipal, tras renuncia de su secretario

MONTERREY, N.L. (proceso.com.mx).- El alcalde de San Pedro, Miguel Treviño de Hoyos anunció que asumirá hoy el control de la policía municipal después de la renuncia que le presentó el secretario de Seguridad Pública, Felipe de Jesús Gallo, en medio de una ola de inseguridad que padece la comuna.

En un video que difundió en la cuenta de twitter del municipio @SanPedroNL, el presidente municipal sin partido dio a conocer su decisión sin entrar en detalles:

“En tanto presento al cabildo una propuesta de secretario de Seguridad Pública en los próximos días, he decidido asumir personalmente las responsabilidades inherentes al cargo”, explicó.

El día de hoy, el alcalde @miguelbtrevino recibió y aceptó la renuncia del Lic. Felipe de Jesús Gallo como Secretario de Seguridad Pública de #SPGG pic.twitter.com/roMuv9wyTE — San Pedro (@SanPedroNL) February 24, 2019

En la misma videograbación agradeció al ahora exfuncionario su trabajo como encargado de seguridad en esta localidad metropolitana, vecina al surponiente de la capital.

Acompañado de Gallo, el edil explicó: “El licenciado Felipe de Jesús Gallo me ha comunicado su decisión de renunciar al cargo que venía desempañando como secretario de Seguridad Pública en el municipio de San Pedro Garza García. Después de analizar detenidamente los argumentos que me ha expuesto he decidido aceptar su renuncia”.

En el mismo video, Gallo señaló a la ciudadanía que él no ha sido causante de los eventos de inseguridad que recientemente se han registrado en territorio sampetrino.

“He renunciado al cargo que orgullosamente me confirió el cabildo y el presidente municipal Miguel Treviño de Hoyos, después de analizar todas las circunstancias que se han presentado desde el inicio de la administración. Quiero aclarar que la violencia generada es por los delincuentes, no por mi persona, como se ha querido hacer creer”, expuso.

Afirmó que los cambios que propuso al interior de la corporación ocasionarán que la policía de San Pedro se convierta en la mejor de México.

“Nunca habrá ninguna duda que el trabajo de nuestro presidente municipal logrará ese objetivo y que los policías podrán decir al final de camino, que se pensó en ellos sobre todas las cosas”, se observa en la imagen.

San pedro se encuentra en medio de una racha de hechos violentos, que se agravaron el pasado jueves cuando desconocidos incendiaron seis coches en una agencia de autos Hyundai, de la colonia Santa Engracia, un hecho similar al que ocurrió la noche del 29 de enero en la misma zona.

El fin de semana pasado, hubo por lo menos cinco asaltos a personas en centros comerciales, uno de los cuáles resultó en la muerte a balazos de un joven, que se resistió a ser despojado de su valioso reloj.

Actualmente, la policía estatal Fuerza Civil tiene intervenido el municipio y ha sustituido a los uniformados municipales en trabajos de patrullaje, mientras todos ellos son sometidos a nuevos exámenes de confianza para eliminar en la corporación la infiltración del crimen organizado.

El secretario de seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci, que coordina los trabajos preventivos, reconoció que esta coyuntura puede estar siendo aprovechada por los delincuentes para cometer sus ilícitos.