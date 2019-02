Itatí Cantoral: “Silvia Pinal posee una vida de película”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actriz Itatí Cantoral protagoniza, en 21 capítulos, la serie Silvia Pinal frente a ti, donde se aborda la vida y obra de la artista (nacida el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora) que surgió en la Época de Oro del cine mexicano.

Su transmisión empezó el pasado 24 de febrero en el llamado canal de Las Estrellas, la producción es de Carla Estrada, y abarca desde los 14 años de edad hasta la fecha de la protagonista de tres obras significativas del director aragonés Luis Buñuel filmadas en México: Viridiana (1961), El ángel exterminador (1962) y Simón del desierto (1965).

La hija del músico Roberto Cantoral, ya fallecido, platica en entrevista que el proyecto televisivo aborda todo lo que ha pasado Silvia Pinal, lo bueno y lo malo:

“Posee una vida de película. Atravesó obstáculos para ser madre y cabeza de familia. Fue la generadora de la economía de toda su familia y llegar a ser lo que es ahora es. Le ha tocado enfrentar situaciones muy fuertes, duras. Su pasado es mejor que un guión”.

–¿Qué la animó para recrear la vida de la artista, también dirigida por directores mexicanos como Miguel Contreras Torres, Julián Soler, Miguel Zacarías, Emilio Indio Fernández y Tulio Demicheli?

–Es complicado en este país realizar algo tan emocionante como la vida de Silvia Pinal. Para mí era un reto como actriz porque es una mujer que admiro mucho. He seguido toda su trayectoria y es una figura mundial. Me interesaba mucho su vida como ser humano, y aunque la conozco, no es lo mismo interpretarla. Fue un regalo de Dios que Carla Estrada y Silvia Pinal me hayan dado la oportunidad de interpretar un personaje con tantos matices.

Tras su fama en México, Silvia Pinal se fue a trabajar a Europa por consejo del cineasta Demicheli, primero a España, luego la invitan a Italia, donde fue productora y actriz en el filme Uomini e nobiluomini (1959), de Vittorio de Sica.

–¿Cómo se preparó para lograr el papel de la también participe de La soldadera, ópera prima de José Bolaños?

–Primero tuve que estudiar toda su filmografía. Tuvimos un año de preproducción, no lo habíamos planeado de esa manera, pero así fue porque el proyecto se pospuso. Cuando las cosas no salen en un momento es porque van a ser mejor, y así fue. Tuvimos un año de preproducción y nos dio tiempo de estudiar todos los detalles que requería la serie. Carla Estrada es una mujer muy meticulosa con sus trabajos, siempre está totalmente documentada.

“Silvia Pinal trabajó con Pedro Infante, Carmen Montejo, Mario Moreno Cantinflas y Germán Valdés Tin Tan. Es orgullosamente mexicana, una sonorense. Las norteñas son personas echadas para adelante y siempre tienen una sonrisa, son positivas, así era también la mamá y abuela de Silva Pinal. Eso es muy admirable”.

El retrato que le hizo Diego Rivera bajo encargo a Pinal, exdirectora de la Asociación de Actores y exdiputada priista, se encuentra en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo pertenece a la actriz, quien ha declarado en varias ocasiones que se lo dejará a sus hijos Silvia, Luis Enrique y Alejandra.

Cantoral precisa que en la serie se revive ese momento en el que Pinal posó para Diego Rivera:

“Vi el retrató en San Ángel. Silvia Pinal se cansó de estar tantos días parada. Nunca había posado para un pintor, pero jamás pensó que en la forma que ella había dicho, se iba a quedar tanto tiempo, y se arrepintió muchísimo porque le dolió todo el cuerpo. Usé el mismo vestido, es una joya”.

–¿Qué fue lo más complicado al ser Silvia Pinal?

–Entender que es una mujer diferente, adelantada a su época, innovadora, que apoyó siempre a la mujer y que asumió la responsabilidad absoluta de todos sus hijos.

Cabe mencionar que durante una larga temporada la Pinal condujo un programa televisivo famoso Mujer, casos de la vida real. De ahí que Itatí diga:

“Creo que todas las mujeres de este país tienen una Silvia Pinal adentro, y al ver la bioserie se van a identificar por su trabajo y su pasión a la vida y el trabajo”.

La misma Silvia Pinal la aconsejó en todo:

“Fue muy respetuosa para mi trabajo, pero sí me decía cómo veía al mundo. Me preocupaba mover las manos, ella las mueve mucho, pero al mismo tiempo me preocupaba por entender cómo era ella, y me enamoré profundamente de la señora Silvia Pinal. Soy su fan número uno.

“Ella fue la primera mujer en producir en México la primera obra musical, Ring, ring llama el amor, hacia finales de los años cincuenta. Luego se volvió de las productoras más importantes de la televisión. Vio evolucionar los cambios de la televisión, de la comunicación y hasta la fecha sigue trabajando. Ama lo que hace. Vive al cien por ciento su vida, y con su programa Mujer, casos de la vida real, que realizó durante 21 años, apoyó a miles de mujeres con muchísimas fundaciones”.

A decir de Cantoral, nacida el 13 de mayo de 1975 en la Ciudad de México, lo más complicado de la serie fue “interpretar la vida personal de la artista sonorense porque pasó por tragedias”.

La experiencia de realizar Silvia Pinal frente a ti fue “de mucho aprendizaje”, y de acuerdo a la cantante “que hay que organizarse, ayudar a las personas y sobre todo vivir alegre y contenta, con una sonrisa”.

En los capítulos se verán escenas de archivo de los años cincuenta, de diversas épocas.

De alguna manera, se refleja la historia de México”, finaliza.