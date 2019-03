Solo dos de 35 diputados de Tabasco acceden a transparentar su declaración patrimonial

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Contrario al gobernador Adán Augusto López Hernández, quien hizo pública su declaración de bienes y de intereses, sólo dos de 35 diputados locales siguieron su ejemplo. Los otros 33 optaron por la opacidad.

La 63 legislatura del Congreso tabasqueño está integrada con 21 diputados de Morena, seis del PRD, cinco del PRI y tres del PVEM.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso (Jucopo), Beatriz Milland Pérez, de Morena, informó que solo dos legisladores de 35 hicieron pública su declaración patrimonial, nueve lo hicieron parcialmente y 24 decidieron reservar completamente la información por la “inseguridad” que prevalece en la entidad.

No identificó a los dos diputados, reconoció la decisión del gobernador Adán Augusto de hacer pública su declaración de bienes y dijo que es decisión de los legisladores si también las hacen públicas o no, pues la ley no obliga hacerlo.

Ayer, el mandatario morenista enlistó múltiples propiedades con valor de alrededor de 40 millones de pesos, entre casas, terrenos, negocios, locales comerciales, joyas, centenarios, onzas troy, cuentas bancarias, vehículos, muebles de casa y otros.

En la pasada 62 legislatura del estado (2016-2018), el único que hizo pública su declaración patrimonial fue el coordinador de la bancada del PVEM y entonces dirigente estatal de ese partido, Federico Madrazo Rojas.

En agosto de 2016, “Pico” Madrazo reportó que sus bienes sumaban más de 21 millones de pesos, entre ellos dos residencias y un terreno en Villahermosa.

También un departamento en la Ciudad de México y un terreno en Valle de Bravo, Estado de México; tres autos, joyas, obras de arte, dos fondos de inversión y cuatro cuentas bancarias, una de ellas en Wells Fargo NA de Estados Unidos, en su mayoría producto de “donaciones” de su padre Roberto Madrazo Pintado, exgobernador de Tabasco.