El gobernador de Guanajuato “la libró”; más aplausos que abucheos en acto con AMLO (Videos)

LEÓN, Gto. (apro).- El gobierno federal seguirá apoyando a Guanajuato para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia; “espero que Guanajuato, el país, se vayan serenando”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a esta ciudad.

Particularmente en el tema del robo de combustibles o huachicol, López Obrador habló de resistencias y hasta sabotajes para generar un desabasto “porque se quiso dejar sin abasto (al país) para ver si reculábamos, si dábamos marcha atrás. Quisieron jugar a las vencidas pero no pudieron”.

E insistió en que se continuará con las acciones contra el robo de combustibles “arriba y abajo”, pues de continuar la tendencia a la baja que se reporta –de 800 pipas diarias a 80–, se logrará tener un ahorro de 50 mil millones de pesos este año, que irán a los programas sociales.

Según afirmó, se conseguirá abatir la violencia porque “se están atendiendo las causas de la violencia”, de las cuales la principal es “que se abandonó al pueblo”.

“El gobernador de Guanajuato ha sido muy respetuoso de nosotros, del gobierno federal… Diego Sinhue, y por eso (seguirá) la cooperación entre los gobiernos municipales, del estado y el federal”, resaltó López Obrador.

En un acto de entrega simbólica de apoyos de los programas de bienestar efectuado en la Deportiva estatal en León, “Diego la libró”, dijo el presidente, puesto que aquí hubo mínimos abucheos para el gobernador y más bien porras divididas para él y para el propio López Obrador.

Con todo y que en su participación, la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, enfocó sus palabras en las enormes desigualdades socioeconómicas de las y los guanajuatenses en las distintas regiones.

Pero había otra estrategia: fue notoria la presencia tanto de funcionarios y empleados estatales y municipales (de los gobiernos del PAN) como de estructura del partido.

Tal fue el caso de la secretaria del Comité Municipal del PAN de León, Irazú Anguiano, quien se encontraba entre la gente con un grupo de panistas para organizar porras para el gobernador Diego Sinhue Rodríguez y el alcalde leonés Héctor López Santillana.

Así, el presidente y el gobernador salieron tablas.

En su muy breve intervención, Diego Sinhue Rodríguez planteó a López Obrador una petición con especial énfasis: “sobre todo le pido que nos apoye con el agua para León, (la presa del) Zapotillo. Ya sé que usted nos va a apoyar”.

Después de la entrega simbólica de los apoyos a adultos mayores y jóvenes, el presidente anunció que se echará a andar una gran campaña nacional contra las drogas, que será dirigida a los jóvenes, ante el grave problema de consumo en el país, como ocurre en León.

“Vamos a hablar con los jóvenes y decirle no a las drogas, hay que buscar la manera de alejarlos y lo vamos a lograr con el apoyo de todos”, dijo.

López Obrador anunció que regresará a Guanajuato en tres o cuatro meses. “No les voy a fallar; los que me ven con malos ojos se van a quedar con las ganas de decir ‘ya ven, es lo mismo’. No, no somos iguales, no nos pueden meter a todos en el mismo costal”.