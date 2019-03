Falso que haya realizado donaciones a la campaña de Trump: Jaime Bonilla

Señor director:

Me dirijo a usted, para realizar una serie de aclaraciones pertinentes respecto a la nota titulada “Candidato por Morena a BC, Jaime Bonilla, con pasado republicano y donante a campaña de Trump” la cual fue publicada el 8 de marzo de 2019 en su portal web y donde se afirma que aporté recursos a la campaña de Donald Trump, lo cual es completamente falso.

En primer lugar, es importante precisar que estas versiones circularon en páginas de redes sociales -de dudoso origen y donde se promovieron noticias falsas- durante la campaña electoral 2018 donde se buscó afectar mi imagen sin fundamento, siendo entonces candidato al Senado de la República.

Tales señalamientos carecen de veracidad, pues son apoyadas por supuestas pruebas documentales las cuales fueron manejadas de manera oficiosa, parcial, con dolo y sin apego a la verdad.

Esto se puede comprobar, realizando una sencilla búsqueda en internet, donde obteniendo desde la fuente original los documentos referidos se puede observar que los datos que se manejan en esta nota son falsos, puesto que la empresa Water Treatment Technologies -la cual aparece como donante a la campaña de Donald Trump- es propiedad del empresario

Jaime Diego Bonilla y su hijo Eduard Bonilla, con quienes no tengo ningún vinculo ni relación familiar o de alguna otra índole.

Esta compañía está ubicada en la ciudad de Vista, California y ni su código postal ni dirección coincide siquiera con los domicilios de mis empresas en California.

Lo mismo con el resto de donaciones que aparecen en el sitio de internet OpenSecrets a nombre de un tal Jaime Bonilla con domicilio en Texas, quien por supuesto no soy yo ni conozco, ni tengo alguna relación al respecto.

En un ejercicio de transparencia y porque no tengo nada que ocultar, me permito precisar que la última vez que tuve alguna participación política o social, siempre con el anhelo de un beneficio hacia los migrantes mexicanos en la Unión Americana (en donde nuestras empresas tienen presencia), fue en 2011.

Sin embargo, esta información ha sido utilizada de manera calumniosa como parte de una guerra sucia que se emprendió desde el inicio de la campaña política 2018 en contra de MORENA y en contra de mí, la cual veo ha sido reactivada en medio del proceso electoral que vive Baja California en estos momentos.

No es de sorprenderse que los actores políticos de siempre, recurran a estrategias tan desesperadas como ésta, para intentar manchar a un movimiento que procura el cambio de régimen como lo es MORENA y que en camino de lograr sus perversos intereses, también pretende desprestigiar mi nombre y el trabajo que he realizado públicamente; pero no es

válido que se manipule a la ciudadanía con información falsa e incluso presentando documentos apócrifos que no corresponden a mi persona, como ha ocurrido en otras ocasiones.

Por último, solicitaría de la manera más atenta, que estos hechos pudieran ser materia de una nueva publicación con los siguientes puntos antes expuestos y en dado caso, pueda precisarse la nota ya publicada en su sitio la información que a todas luces no pertenece a la verdad y así sus lectores tengan conocimiento de la verdad respecto a mi persona.

De antemano, agradezco todas sus atenciones y la consideración prestada a la presente misiva.

Atentamente

Jaime Bonilla Valdez

Senador de la República con licencia al cargo

Respuesta de la reportera

Señor director:

Sobre la aclaración enviada por el senador con licencia Jaime Bonilla me permito precisar que, como se menciona en la nota publicada el pasado 8 de marzo en el portal de la revista con el título: “Candidato por Morena a BC, Jaime Bonilla, con pasado republicano y donante a campaña de Trump”, la información fue tomada de los registros públicos de la Comisión de Elecciones Federales de Estados Unidos en la página https://www.fec.gov/.

En dichos registros queda de manifiesto que el senador con licencia Jaime Bonilla realizó diferentes donaciones al partido republicano en la década pasada cuando fue director de Distrito de Agua de Otay, como transferencias al Comité del Congreso Nacional Republicano desde 2001 y la Campaña de John McCain en 2008 con su empresa Pacific Spanish Network, con dirección en Chula Vista, California. Además de otros donativos a las campañas de los congresistas Bob Filner y Duncan Hunter.

Sin embargo, verifiqué la información proporcionada por el senador con licencia y en efecto las donaciones a la campaña de Donald Trump que aparecen en la página de la Comisión de Elecciones Federales de EU a nombre de “Jaime Bonilla” pertenecen a un homónimo que realizó con su empresa Water Treatment Technologies, ubicada en la ciudad de Vista, California.

Neldy San Martín

Reportera