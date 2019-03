Jalisco, arriba de la media nacional en asesinatos de mujeres desde hace un año: AI

GUADADALAJARA, Jal. (apro).- La directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México, Tania Reneaum señaló que Jalisco está por arriba de la media nacional en asesinatos contra mujeres, al registrarse un promedio de once al día.

La directora de AI lamentó que en el país es frecuente la omisión de las autoridades para dar protección a las mujeres violentadas que cuentan con orden de restricción.

“Vemos con mucha preocupación que a pesar de que se emiten las órdenes de protección, el estado no tiene la infraestructura ni la capacidad para hacer de esa orden de protección un elemento real de protección, nos quedamos solamente en lo simbólico de la orden de protección y lo simbólico no protege la vida y la integridad de las mujeres” refirió Tania Reneaum.

Su declaración se dio afuera de Casa Jalisco, lugar donde se reunió junto con Alejandra Cartagena, vicecoordinadora de Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), y Nancy Arias Arteaga, mamá de Alondra Guadalupe González Arias, víctima de feminicidio, quien hoy cumple dos años de haber sido asesinada a manos de su pareja, a pesar de contar con una orden de protección.

En Jalisco, al igual que en otras entidades del país, falta acceso a la justicia para las mujeres violentadas, una información adecuada, seguimiento al caso de las denunciantes, y que la violencia no se resuelva por el sistema penal, sino mediante un sistema integral de atención, consideró la directora de AI en México.

Justicia para Alondra

Con relación al caso de Alondra, Tania Reneaum informó que entregaron al gobernador, Enrique Alfaro más de 22 mil firmas que recolectó la organización en diferentes países para pedir al estado que aplique la justicia, puesto que el asesino de Alondra todavía sigue libre.

En respuesta, el mandatario estatal se comprometió a instalar una mesa para hablar sobre la política integral de estado de protección a las mujeres, además de “atender las necesidades” de Nancy quien ahora se hace cargo de sus dos nietos, y que se cumpla con la orden de detención que está pendiente en la fiscalía para capturar al presunto homicida, Pedro Johanny Vázquez.

Por su parte, Alejandra Cartagena comentó que el caso de Alondra es uno de tantos que refleja omisiones y negligencia de las autoridades.

“La Fiscalía lo único que hace es darte un documento que no sirve de nada”, cuando se debe dar seguimiento a las órdenes de protección y que el ministerio público realice un análisis de riesgo diferenciado de cada víctima, y no enviarla a que “entregue su mecanismo de protección” a la policía, destacó la integrante de Cladem. Además, pidió que las autoridades que no hicieron su trabajo, rindan cuentas.