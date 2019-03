Alfonso Romo pide a empresarios no conformarse ante inercia del crecimiento en los últimos años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jefe de la oficina de la presidencia y principal interlocutor con el sector empresarial, Alfonso Romo hizo un llamado a la iniciativa privada a no conformarse con la inercia del crecimiento económico de los últimos años, al que calificó como una “vergüenza”.

En la presentación de las Mesas Sectoriales de Economía dentro de los Foros de Participación y Consulta del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Romo soltó:

“México no se puede conformar con solamente recibir entre 25 y 28 mil millones de dólares de IED (Inversión Extranjera Directa), no, tenemos que ver en el Plan, que tenemos que hacer para atraer al 35 o 40 lo que dé… no podemos ser conformistas”.

En el diagnóstico, el exempresario neolonés recordó que México se convirtió en un país importador y productor, sin embargo, dijo, “una de las grandes razones por las que el país no ha crecido, es porque no se ha creado la cantidad necesaria de empresas por sector y por región”.

No quedó ahí. Alfonso Romo señaló que de 43 tratados comerciales, en al menos 41 tienen déficit, “eso es una vergüenza; necesitamos realmente ver dónde están las oportunidades de las industrias para fortalecer al mercado interno, que con eso vamos abatir la pobreza e inequidad”, soltó.

En la ceremonia de inauguración llevada a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Economía, participaron también Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Gustavo Enrique Madero Muñoz, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Senadores; Fernando Galindo Favela, líder de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados.

Asistieron además dirigentes y representantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra); la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin); la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce); el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

En días recientes se celebraron los Foros Estatales de Consulta en las ciudades de Chihuahua y Monterrey, donde se recabaron propuestas específicas en materia de justicia y Estado de Derecho, bienestar social y desarrollo económico, los tres ejes estratégicos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El próximo viernes 15 se realizará en Guadalajara, Jalisco, el tercer y último Foro Estatal de Participación y Consulta del Plan Nacional de Desarrollo.