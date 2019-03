Citizen Go estaciona autobús con mensaje antiaborto frente a la ONU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Para defender la vida de los no nacidos, la organización internacional Citizen Go colocó un autobús con la leyenda “Let me live!” (“¡Déjame vivir!”) frente a la sede de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, donde el día de hoy se reúne la Comisión sobre el Estado de la Mujer, que debate el tema del aborto.

El autobús será también utilizado para entregar más de 143 mil firmas a favor de la vida a las delegaciones participantes en el evento. Y además circulará por las calles de Manhattan hasta el próximo viernes 22, día en que concluye la reunión, informó Citizen Go en un comunicado de prensa.

A través de este autobús –señala–, se “denuncia la promoción del aborto desde Naciones Unidas, la ´orientación´ sexual, la ideología de género y la educación sexual, que enseña a los niños de tres años a masturbarse y explorar su sexualidad”.

Indica que en la Comisión sobre el Estado de la Mujer participan varios integrantes de Citizen Go, quienes rechazarán el aborto en tribuna. Entre ellos están: Ann Kioko, de África; Gregory Mertz, de Estados Unidos; y David Cooke, de Canadá.

Asimismo, refiere que “las delegaciones de algunos países se han mostrado muy partidarias de combatir la intromisión de la ideología de género”.

Incluso asegura que Estados Unidos, Rusia, Brasil, Malasia y la Santa Sede “lideran una coalición provida en este evento”, oponiéndose a “la agenda abortista”.