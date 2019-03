Impulsan reconocimiento de derechos de trabajadoras del hogar en línea

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el cuarto de hospital donde Valentina cuidaba a su hijo, quien se recuperaba de un infarto, la madre de otro paciente le ofreció empleo como trabajadora del hogar. Ella aceptó por necesidad, pero al paso del tiempo resultó una mala historia.

“Estuve siete años con esta familia. A veces me pagaban completo, otras no. Yo lo iba anotando en un cuaderno: se logró 50 mil pesos de sueldo no liquidado, le cobré y no me contestó. Le pedí seguro pero nunca me lo dio, aguinaldo tampoco. Decidí dejar esa familia porque yo bañaba hasta el perro y por ningún pago extra. Y aunque me quedé sin trabajo, por lo menos tengo libertad”.

Este es uno de los testimonios escritos en la página de Facebook “Mi trabajo cuenta”, promovida por el movimiento Nosotrxs y el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), para que trabajadoras del hogar compartan sus historias y experiencias, generen “la comunidad más grande del país” y trabajen juntas por el reconocimiento de sus derechos.

En la Presentación de esta cuenta de Facebook, Luis Fernández, de Nosotrxs, explicó que “Mi trabajo cuenta” se lanza para “crear una comunidad, para organizarse, actuar y exigir derechos”.

Andrea Santiago, coordinadora de la causa “Trabajadoras del hogar” en Nosotrxs, explicó que esta iniciativa se basa en la experiencia de una empleada doméstica en Brasil que contó sus historias de maltrato laboral y sirvió de inspiración para visibilizar la situación vulnerable de ese grupo de la población.

La intención en México, agregó, tiene el propósito de que las trabajadoras del hogar cuenten sus historias en esta plataforma digital, reciban información sobre sus derechos laborales y hasta denuncien violaciones de estos, para los que recibirán asesoría de Nosotrxs y del CACEH.

Andrea Santiago reconoció que no todas las 2.4 millones de trabajadoras del hogar tienen acceso a las redes sociales, sobre todo las que viven en comunidades alejadas de las grandes ciudades, por lo que dijo que saldrán a parques públicos, harán volantes y alianzas para difundir la iniciativa y captar historias también a través de WhatsApp y por teléfono, para luego incorporarlas a la página.

Confió en que una trabajadora del hogar conoce al menos a 10 más y de esta manera se puede correr la voz de esta iniciativa.

Marcelina Bautista, fundadora del CACEH, explicó que éste tiene presencia en Puebla, Baja California, Chiapas, Estado de México y la capital del país, donde ayudará a promover esta iniciativa con la idea de que cada vez más mujeres y hombres dedicados a estar empleo se enteren de sus derechos y puedan exigirlos a sus empleadores.

Pionera en la defensa de los Derechos de este grupo social, dijo que esta iniciativa debe servir para visibilizar lo invisible, la violencia y, el maltrato que por años ha sufrido este sector de la población.

Bautista adelantó que el próximo 31 de marzo, el IMSS presentará el Plan Piloto para comenzar la inscripción de las trabajadoras del hogar a la seguridad social, como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en diciembre del año pasado. Y confió en que este plan no sea “un fracaso” como lo fue la iniciativa de inscribir de manera voluntaria a estos trabajadores.

Denuncian 6 despidos injustificados al día

En la presentación, María de La Luz Padua, secretaria colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar (Sinatraho), informó que cada día reciben entre 4 y 6 denuncias de despido injustificado o solicitudes de asesoría para demandar a los empleadores.

Entre los argumentos Más mencionado por las afectadas, están la discriminación por origen étnico y edad, y las acusaciones de que no cubrían sus obligaciones laborales, no les dieron aguinaldo ni les pagaron horas extras, las señalaban de robo sin pruebas o simplemente las despedían sin causa aparente, luego de 15 años de trabajo y sin ninguna indemnización.

Padua comentó que en los cuatro años de existencia del Sindicato han recibido al menos unos 200 casos de abuso sexual de los empleadores contra las trabajadoras del hogar, aunque solo 35 decidieron denunciarlo penalmente, mientras que los otros casos han sido resueltos mediante negociación.

Datos de la ENOE del cuarto trimestre del 2018 señalan que el trabajo en el hogar remunerado es el tercer empleo más común en México, después de empleados de ventas y comerciantes en establecimientos.

Además, 97% padecen discriminación, 96% laboran sin contrato y 87% no cuenta con ninguna prestación.

Adelina Camacho contó que en los 46 años que ha trabajado en hogares ha vivido maltrato, falta de pago y enfermedades de las que sus empleadores no quisieron responsabilizarse.

“Para mí era normal que me dieran el cuarto de los triques, no tenía derecho a la comida. Yo no sabía que tenía derechos. Tantos años de trabajo y ahora no tengo nada, solo enfermedades. Por eso me da gusto que hagan estas campañas para que mis compañeras tengan una mejor vida”.